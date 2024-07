Detenen dos lladres quan intentaven entrar a robar per la força a Tarragona

Agents dels Mossos. Foto: Mossos d'Esquadra

Els Mossos d'Esquadra van detenir, dilluns passat 29 de juliol, dos homes de 27 i 49 anys per un presumpte robatori amb força en un pis de Tarragona amb el mètode de la radiografia . El cos ha anunciat els arrestos en un comunicat aquest dimecres 31 de juliol.

Des de la policia de Catalunya expliquen que el cap de setmana dels dies 27 i 28 de juliol van obrir una investigació pel robatori a la finca de la capital tarragonina i quan hi van anar per fer comprovacions van observar un fil de plàstic en els marcs de gairebé totes les portes del bloc de vivendes.

Quan van accedir a l'interior del pis van sentir sorolls des de l'exterior i, quan van obrir la porta, es van trobar amb els dos homes, que van intentar fugir.

Van ser interceptats i se'ls va localitzar "una peça de plàstic semirígida" que presumptament utilitzaven per obrir les portes dels immobles .

Els Mossos assenyalen que també van tenir accés a unes imatges de vídeo del dia anterior en què un dels detinguts manipulava les portes de la finca, amb la mateixa roba posada.

Un modus operandi que creix per part dels lladres

Aquest mètode, segons expliquen els Mossos, està creixent en nombre. La policia de Catalunya assenyala que és especialment efectiu quan les portes no han estat tancades amb clau , és a dir, quan el tancament s'ha fet amb un cop de porta.

Els lladres col·loquen la radiografia de manera recta entre l'escletxa que hi ha entre marc i porta , buscant el petit buit que queda entre les dues parts. Un cop col·locat, cal baixar fins a trobar la relliscada del pany i fer un moviment senzill (però no brusc) per aconseguir que aquest s'enfonsi, alliberant la porta.

La policia catalana recomana posar dos panys de diferents models i sistemes que disposin d'un pestell de bloqueig del pany de cop. S'aconsella posar bombets fabricats amb materials resistents que n'impedeixin l'extracció i que no sobresurtin de la superfície de la porta.

De la mateixa manera, els Mossos creuen convenient protegir el bombet amb escuts reforçats que evitin qualsevol intent de forçament i retardin i en dificultin la manipulació.