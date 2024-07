Els 8 senadors catalans prenen possessió del seu escó a la Cambra Alta

El Ple s'ha celebrat aquest dimecres 31. Foto: Europa Press

Els vuit senadors designats pel Parlament de Catalunya després de les eleccions del 12 de maig passat han pres possessió del seu escó aquest dimecres 31 de juliol al Ple extroardinari del Senat.

Els quatre parlamentaris independentistes (tres de Junts i una d'ERC) han optat per fer-ho en document notarial, mentre que tots tres del PSC i la del PP ho han fet jurant o prometent la Constitució a l'inici del Ple.

D'aquesta manera, han esdevingut senadors per designació autonòmica del Parlament els socialistes Alfonso García Rodríguez, Núria Marín i Antoni Poveda; Maria Teresa Pallarès, Eduard Pujol i Francesc Xavier Ten, de Junts; Laura Castel (ERC) i Lorena Roldán (PP) .

En el cas dels tres senadors de Junts i la senadora d'ERC han elegit prendre possessió del seu escó mitjançant document notarial, i per això no han hagut de jurar o prometre la Constitució a l'inici del Ple d'aquest dimecres 31.

Per la seva banda, els tres socialistes catalans i la senadora del PP sí que han jurat o promès la Constitució davant del president del Senat, Pedro Rollán, abans de començar la sessió extraordinària a la Cambra Alta.

Amb aquest repartiment dels senadors per designació autonòmica sobre la base dels resultats electorals del 12 de maig, el Grup Socialista manté els tres parlamentaris catalans que tenia a la legislatura passada, mentre que el PP guanya un nou senador disparant-se fins als 145 parlamentaris, una folgada majoria absoluta.

En el cas de Junts, els resultats obtinguts al 12M li han permès sumar un nou parlamentari i passen de tres a quatre senadors actualment; ERC ha perdut dos senadors per designació autonòmica, tot i que manté el grup parlamentari.

Continuen sent 8

La presa de possessió es produeix després que la secretaria general del Senat rebutgés la petició del Parlament d'augmentar fins a nou el nombre de senadors per designació autonòmica, mantenint els vuit escons que actualment té. La Cambra Alta al·legava que la revisió dels senadors que corresponen a Catalunya s'hauria de fer la pròxima legislatura.

Des del Parlament que presideix Josep Rull (Junts) van fer una petició formal al Senat per revisar els senadors que corresponen a Catalunya i passar de 8 a 9 escons, però no va ser atesa. La institució catalana justificava aquesta sol·licitud a l'increment poblacional de la regió per disposar d'un senador més.

I és que el Senat té 57 parlamentaris de designació autonòmica. Cada comunitat escull un senador i un altre per cada milió d'habitants del seu territori respectiu.