Sánchez treu pit del preacord: "Tots els socialistes volen que Illa sigui president"

Illa i Sánchez, junts en un acte del PSC. Foto: Europa Press

El president del Govern, Pedro Sánchez, ha defensat el preacord "magnífic" entre PSC i ERC i ha minimitzat la reacció contrària a aquest pacte de noms com a president de Castella-la Manxa, Emiliano García Page, i del líder aragonès Javier Lambán.

Així ho ha manifestat aquest dimecres 31 de juliol, durant la compareixença per fer balanç del curs polític de l'Executiu, després de proclamar que aquest preacord ha obtingut l'aval unànime de l'executiva del PSOE i que "tots els socialistes, o almenys una àmplia majoria, vol que el líder del PSOE, Salvador Illa, sigui president de la Generalitat".

"Què volen que els digui? Jo estic molt content i molt feliç (per aquest preacord) i reclamo, per descomptat, el respecte i el reconeixement d'un partit polític independentista com ERC, que gràcies a la negociació ia l'acord, ha aconseguit importants avenços per reforçar l'autogovern", ha remarcat el líder de l'executiu.

Page: "No ho puc recolzar i confio que el meu partit no ho toleri"

Les declaracions de Sánchez han arribat poc després que Page, en una declaració institucional (i després de ser crític també a les xarxes socials), digués que està segur que el PSOE "no acabarà avalant" la proposta perquè ERC doni suport a la investidura d'Illa com a president català a canvi de gestionar el 100% dels impostos.

En una declaració institucional i sense preguntes des del Palau de Fuensalida, seu del govern autonòmic, ha dit que el document, que només es coneix pel que ha dit ERC i no el mateix PSOE segons el seu argument, no el vincula i no el representa. "No pot prosperar al Congrés. No ho puc recolzar i confio que el meu partit no ho toleri".

Ha assegurat parlar des d'una perspectiva "molt personal", i ha començat assegurant ser "una persona agraïda a la universalització" dels "salts sense comparació" de les darreres dècades. És des d'aquest agraïment des del qual sempre ha defensat "oferir als espanyols una bonica flor, i no només les espines".

Sobre els recursos a la Llei d'Amnistia

Sánchez també ha fet referència a l' escenari posterior a l'aprovació de la Llei d'Amnistia. El líder socialista ha augurat que aquelles comunitats autònomes que presentin recursos d'inconstitucionalitat al Tribunal Constitucional (TC) per la Llei d'Amnistia "els perdran".

"Aquelles comunitats autònomes que recorreran davant el Tribunal Constitucional la llei, al meu entendre, perdran aquest recurs", ha expressat... encara que precisament un dels governs autonòmics que vol portar la legislació davant l'alt tribunal és el manxec.

Sánchez, al discurs d'aquest 31 de juliol. Foto: Moncloa

També van anunciar aquest mateix fet autònomes governades pel PP, com ara Madrid, Andalusia, Múrcia, Galícia i la Comunitat Valenciana.

Quan presentarà els pressupostos?

Política catalana al marge, Sánchez confia a poder presentar els Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) del 2025 al setembre o octubre per poder tenir-lo aprovats a les Corts Generals abans que s'acabi l'any.

"No els vam poder aprovar aquest any, precisament per la bestreta electoral, però vam aspirar a presentar-los al setembre, octubre i, per tant, aprovar-los aquest segon semestre de l'any", ha afirmat el president en declaracions als mitjans de comunicació per fer balanç del curs polític, al Complex de la Moncloa.

Les paraules de Sánchez només es produeixen una setmana després que hagin decaigut al Congrés dels Diputats els objectius d'estabilitat pressupostària plantejats pel Govern, després del rebuig d'última hora de Junts.

Compareixença completa

Podeu veure la compareixença completa a continuació.