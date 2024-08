Divisió a Esquerra Republicana a poques hores de la consulta a la militància

Les bases hauran de respondre la pregunta: 'Estàs d'acord que Esquerra Republicana voti a favor de la investidura del candidat socialista a canvi de la sobirania fiscal, la promoció i la protecció de la llengua catalana, la Convenció Nacional per a la resolució del conflicte polític i la resta de mesures acordades?'.

Junqueras, equidistant

En una postura neutra, ni a favor ni en contra, hi ha Oriol Junqueras . L'expresident republicà, a X, va evitar exhibir un suport explícit al contingut, però expressant "respecte" per la negociació encapçalada per Marta Rovira.

"Tot el respecte per la feina feta per l'equip negociador encapçalat per Marta Rovira i pel contingut del preacord que ens van donar a conèixer dilluns, i també ahir, amb més detall, a les assemblees informatives. Aquest divendres la militància d'ERC té la paraula i decidirà el millor per al país i per avançar cap a la independència i per acostar-nos, cada dia més, als nostres anhels”, ha escrit.

El Col·lectiu Primer d'Octubre, el Jovent Republicà i la Pilar Vallugera diuen 'no'

El tercer gran bloc a les files republicanes és el de la negativa al pacte amb el PSC , encara que falta veure quina força tenen a la consulta del divendres 2.

Un dels sectors més crítics amb la directiva actual, el Col·lectiu Primer d'Ocubre, ja ha manifestat públicament i de manera reiterada que no comparteixen la decisió.

Tampoc ho veuria amb bons ulls el Jovent Republicà, el col·lectiu de les joventuts del partit, que en una assemblea celebrada dimecres passat 31 de juliol, segons va informar Nació, estaria plantejant-se que la seva regidora votés 'no' Illa encara que a la consulta a les bases surti el 'sí'.

Aquest moviment podria enterbolir la investidura , ja que tots els vots republicans són clau per assolir la majoria absoluta, amb 68 escons per a un govern d'esquerres amb el PSC i els Comuns .

En segona volta, en canvi, Illa necessitaria més vots a favor que en contra per acabar sent president de la Generalitat.

A més, a les xarxes socials cal assenyalar el moviment contrari a l'acord que s'articula al voltant del hashtag #noambelmeuvot.

Noms com l'alcalde d'Olesa de Montserrat, Jordi Parent i la diputada Pilar Vallugera, amb seient al Congrés dels Diputats ja han evidenciat la seva postura contrària a la investidura del líder del PSC.

Aquesta etiqueta a les xarxes socials també està sent molt utilitzada per usuaris de l'antic Twitter per mostrar el seu descontentament davant d'un hipotètic acord.