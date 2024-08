Sirera (PP) exigeix a Collboni que denunciï la CUP per publicar un manual per sabotejar pisos turístics

El president del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Dani Sirera, ha exigit a l'alcalde, Jaume Collboni, que denunciï la CUP per publicar un manual per sabotejar pisos turístics. També ha demanat a la Fiscalia que actuï contra aquesta formació per promoure accions contra el sector turístic i els mateixos turistes.

Entre les ordres concretes que promouen les joventuts de la CUP, Arran, està portar la batalla a les portes dels pisos turístics amb la finalitat d'espantar el turisme i que els sigui menys desitjable venir. Sirera denuncia que “davant aquestes amenaces”, Collboni encara no hagi pres mesures contra aquesta formació que “ataca directament una de les principals activitats econòmiques de la ciutat”.

El dirigent popular ha denunciat l'assetjament que una altra vegada van patir ahir els turistes que van veure com un grup de manifestants assaltaven els autobusos turístics en què viatjaven amb pistoles d'aigua i pots de fum “sense que l'alcalde encara l'hagi condemnat”.

Sirera lamenta que “la turismefòbia d'aquests grups, que han comptat amb la condescendència del mateix govern municipal de Colau i Collboni durant anys, hagi decidit creuar la línia vermella de la violència, donant una imatge de Barcelona que no té res a veure amb aquest caràcter d'acolliment, tolerant i cosmopolita que havia caracteritzat sempre Barcelona, sobretot arran de l'organització dels Jocs Olímpics del 1992”.

Davant aquest moviment intolerant i agressiu que encoratja l'odi al turista, Dani Sirera troba a faltar “una resposta molt més contundent de l'Ajuntament que amb polítiques com el tancament de pisos turístics, la pujada de la taxa turística, la restricció dels creuers i la seva tebiesa a l'hora de condemnar les accions violentes dels últims dies, l'únic que aconsegueix és augmentar la turismefòbia”.

El líder popular afegeix que “Barcelona no té un problema amb el turisme sinó amb la seva gestió, ja que el govern municipal, l'actual i els anteriors, ha estat incapaç de gestionar amb eficàcia, com s'ha fet a altres ciutats, el volum de visitants que rep la ciutat”.

Per tot això, Sirera insisteix que "Barcelona no pot odiar els turistes, no s'ho pot permetre pel caràcter d'acollida de la ciutat i pel benefici econòmic que suposa per als barcelonins" i per això proposa "buscar solucions de consens" que facin partícips tots els ciutadans de l'impacte positiu del turisme i que busquin millorar la convivència a les zones amb més pressió turística.