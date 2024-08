ERC afronta aquest divendres la consulta per investir Illa amb les bases en contra

La secretària general d'ERC, Marta Rovira, i el president de la Generalitat, Pere Aragonès

Aquest divendres es produirà la consulta en què els militants d'ERC decidiran definitivament si donen suport -o no- a l'acord que permetria la investidura de Salvador Illa com a president de la Generalitat. Una consulta el resultat de la qual és incert tenint en compte el context d'enfrontament que hi ha entre les bases i l'actual directiva del partit. Mentre que grans figures republicanes com Pere Aragonès, Marta Rovira i Gabriel Rufián demanen el vot positiu, entre les bases republicanes s'està generant un malestar creixent, sobretot en els col·lectius més radicals i contraris a pactar amb Madrid.

El Col·lectiu Primer d'Octubre, format per militants d'ERC, ha fet una crida a la resta de la militància perquè votin 'no' aquest divendres a la consulta els prop de 8.700 militants republicans sobre si investiran el candidat socialista Salvador Illa com a president de la Generalitat a canvi de sobirania fiscal i altres mesures que recull el preacord entre tots dos partits.

En un comunicat d'aquest dijous, el col·lectiu demana votar "amb el cap" i exposa un llistat de raons per fer-ho, com que, en les seves paraules, l'Estat espanyol no compleix mai els seus compromisos o que, un cop investit Illa , presidirà "sí o sí durant quatre anys la Generalitat" i no tindran cap mecanisme per destituir-ho.

Exposen que el sistema de finançament que inclou el preacord depèn de la modificació de la Lofca, que requereix la majoria absoluta del Congrés, i que la sentència del Tribunal Constitucional del 2010 sobre l'Estatut "ja va posar límits".

Per a ells, amb el preacord "es renuncia al conflicte polític Catalunya-Espanya per substituir-lo per una Convenció Nacional en què només participaran els catalans".

També reivindiquen que el Comitè Olímpic Internacional només accepta els Estats: “Si volem seleccions catalanes hem de ser un Estat independent”.

"Voteu amb el cor"

Així mateix, insten els militants a votar "amb el cor" i afirmen que els republicans no poden fer president el candidat més espanyolista que ha optat mai la presidència, així com un partidari d'un 155 permanentment, textualment.

"No podem regalar la Generalitat als que ens volen empresonats", assenyalen.

Finalment, també els reclamen votar amb el fetge: "Els contes els expliquem nosaltres als nostres fills. No volem que ens expliquin un conte en què el llop ferotge es converteix en bo i ens permetrà fer allò que no ens ha permès mai" .