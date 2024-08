La meitat dels militants d'ERC ja han votat a la consulta sobre la investidura d'Illa

La resposta de la militància d'ERC és notable. Foto: Europa Press / Canva Pro

La resposta de la militància d'ERC a la trucada del partit és notable. I és que passades les 13:30 del migdia, es coneixia que més de la meitat dels afiliats ha passat d'alguna manera per les urnes per pronunciar-se sobre el preacord a què la formació va arribar fa uns dies i que, entre altres aspectes, culminaria amb la investidura del socialista Salvador Illa com a president de la Generalitat.

Estan cridats a les urnes un total de 8.226 persones de les bases de la formació, i tenen temps de pronunciar-se fins a les 19:00.

A la consulta es pot respondre telemàticament, encara que la formació també ha habilitat punts perquè, els que ho desitgin així, puguin votar de manera presencial.

Polarització i divisió

Mentre que grans figures republicanes com Pere Aragonès, Marta Rovira i Gabriel Rufián demanen el vot positiu, entre les bases republicanes s'està generant un malestar creixent, sobretot en els col·lectius més crítics amb l'actual directiva i contraris a pactar amb Madrid.

En aquest sentit, el Col·lectiu Primer d'Octubre, format per militants d'ERC, ha fet una crida a la resta de la militància perquè votin 'no' aquest divendres a la consulta els prop de 8.700 militants republicans sobre si investiran el candidat socialista Salvador Illa com a president de la Generalitat a canvi de sobirania fiscal i altres mesures que recull el preacord entre tots dos partits.

Junqueras, equidistant

En una postura neutra, ni a favor ni en contra, s'ha mantingut Oriol Junqueras . L'expresident republicà, a X, va evitar exhibir un suport explícit al contingut, però expressant "respecte" per la negociació encapçalada per Marta Rovira.

"Tot el respecte per la feina feta per l'equip negociador encapçalat per Marta Rovira i pel contingut del preacord que ens van donar a conèixer dilluns, i també dimarts, amb més detall, a les assemblees informatives. Aquest divendres la militància d'ERC té la paraula i decidirà el millor per al país i per avançar cap a la independència i per acostar-nos, cada dia més, als nostres anhels", va dir l'expresident del partit i exvicepresident de la Generalitat els dies previs a aquesta consulta.