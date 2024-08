Aragonès, consellers i dirigents d'ERC acudeixen a la seu del partit per seguir la consulta

La portaveu d'Esquerra Republicana al Parlament de Catalunya, Marta Vilalta, a la seu del partit - David Zorrakino - Europa Press

El president de la Generalitat, Pere Aragonès; conellers com Joan Ignasi Elena i Ester Capella i dirigents del partit com la portaveu Marta Rovira i Marta Vilalta, han acudit a la seu d'ERC del carrer Calàbria de Barcelona aquest divendres per seguir el resultat de la consulta a la militància sobre el preacord amb PSC per investir el socialista Salvador Illa.

La consulta, que va començar a les 10 en línia i presencialment, finalitza a les 19 hores, ha registrat una alta participació ia les 19.30 està previst que l'executiva d'ERC valori els resultats en roda de premsa.

'Estàs d'acord que ERC voti a favor de la investidura del candidat socialista a canvi de la sobirania fiscal, la promoció i protecció de la llengua catalana, la Convenció Nacional per a la resolució del conflicte polític i la resta de mesures acordades' és la pregunta a què han respost les bases republicanes amb un sí, un no o amb l'abstenció.