La militància d'ERC, molt divida, avala la consulta per investir Salvador Illa

La portaveu d'Esquerra Republicana al Parlament de Catalunya, Marta Vilalta, a la seu del partit - David Zorrakino - Europa Press

La militància d'ERC, molt dividida, ha avalat aquest divendres amb un 53,5% un preacord amb el PSC per a investir president de la Generalitat al líder socialista, Salvador Illa, i que preveu que Catalunya surti del règim comú; que la Agència Tributària Catalana gestioni, liquidi, recapti i inspeccioni tots els impostos (començant per l'IRPF), així com crear un Departament de Política Lingüística en el Govern.

A més, es preveu crear una 'Va convèncer Nacional per a la resolució del conflicte polític' entre Catalunya i l'Estat, així com aprovar un Pacti Nacional per la Llengua que compti amb 200 milions d'euros de finançament en el seu primer any i que s'haurà d'aprovar en els primers 100 dies del pròxim Govern.

El text assenyala que s'haurà de crear una Conselleria de Política Lingüística, amb un pla d'acció transversal que es projecti sobre la resta de departaments.

També preveé que es mantingui l'actual Conselleria d'Acció Exterior i UE, així com el programa de suport al cos consular establert a Catalunya.

Seleccions esportives

Apunta que el Govern "continuarà treballant per al màxim reconeixement de l'esport català en tots els seus nivells", per la qual cosa promourà la projecció internacional de les federacions esportives catalanes i el reconeixement de les seleccions catalanes.

Preveu "transformar" l'Aeroport de Barcelona perquè guanyi capacitat amb noves connexions intercontinentals de llarg radi, per al que es donarà continuïtat a la labor de la comissió tècnica acordada entre Generalitat i Govern.

ERC i PSC impulsaran iniciatives empresarials a Tarragona i, sense esmentar explícitament el projecte de Hard Rock, preveuen modificar la Llei catalana de Centres Recreatius Turístics (CRT) per a elevar l'impost impositiu del joc vinculat als casinos.

ERC ha llegit "el nou cicle polític"

Marta Rovira ha comparegut abans els mitjans per a valorar els resultats de la consulta al costat de grans figures del partit com Pere *Aragonès o Marta Vilalta - i amb la sonada absència d'Oriol *Junqueras-.

Rovira ha assegurat que estaven en l'obligació d'entendre "el nou cicle polític" que els ha portat a iniciar converses amb el PSC. Ha explicat que el pacte no els farà renunciar al seu principal objectiu, que és la independència de Catalunya. "Som *independendistas i som d'esquerres", ha sentenciat la secretària general d'ERC.

L'executiva del PSC es reunirà el dissabte

El PSC farà aquest dissabte una reunió extraordinària de la Comissió Executiva d'11 a 12 en la seva seu central a Barcelona després del 'sí' de la militància d'ERC aquest divendres al preacord amb els socialistes.

A les 11 intervindrà el primer secretari del partit, Salvador *Illa, la investidura del qual com a president de la Generalitat serà previsiblement secundada per ERC i pels *Comuns, segons han decidit tots dos partits.

Bolaños: "Catalunya guanya, Espanya guanya"

El ministre de la Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, ha celebrat que les bases d'ERC hagin avalat el preacord aconseguit amb el PSC. Per al ministre, "la Catalunya del futur està cada dia més a prop: grans acords entre diferents i ocupar-se de l'important per a la ciutadania". "Política amb majúscules", ha indicat Bolaños en un missatge en la xarxa social X, en el qual ha reiterat que, amb Salvador *Illa de president, Catalunya i Espanya "guanyen".

El president del Govern, Pedro Sánchez, ja va defensar el preacord "magnífic" entre PSC i ERC per a establir un concert econòmic solidari a Catalunya i va considerar que es tracta d'un pas "inqüestionable" en la "federalització de l'estat autonòmic". També va voler garantir que hi haurà "igualtat entre espanyols" amb independència d'on viva.