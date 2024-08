Rovira avisa que el de ERC "no és un sí absolut. És un sí vigilant. És un sí exigent"

Marta Rovira, en arxiu | Europa Press

La secretària general d'ERC amb funcions de presidenta, Marta Rovira, ha valorat els resultats de la consulta a la militància sobre el preacord amb el PSC: "No és un sí absolut. És un sí vigilant. És un sí exigent".

Ho ha dit aquest divendres en una roda de premsa a la seu d'ERC a Barcelona després de conèixer que la militància ha avalat amb un 53,5% el preacord amb els socialistes per investir Salvador Illa com a president de la Generalitat.

Rovira ha explicat que part de la militància desconfia que el PSC compleixi l’acord i ha afirmat que ERC estarà a l’oposició del Parlament "per garantir l’exigència i el compliment" de l’acord, que inclou la financiació singular de Catalunya.

Dels més de 8.200 militants que tenien dret a vot, han votat 6.349 (77%), dels quals 3.397 (53,5%) han donat suport al preacord; 2.847 (44,8%) han votat en contra i 105 (1,7%) s’han abstingut (en blanc).

Rovira ha qualificat el resultat d’ajustat i ha insistit que és un sí "exigent", com ho és la militància d’ERC que s’ha llegit les 25 pàgines del preacord.

Ha ressaltat que la militància ha dit "sí a la sobirania fiscal" de Catalunya, a desenvolupar l'Agència Tributària catalana durant el 2025, a recaptar el 100% dels impostos, com l’IRPF, el 2026.

"Ens hem dit sí a tenir la clau de la caixa i a poder parlar en condicions d'igualtat amb l'Estat", ha recalcat Rovira, que també ha explicat que l’acord inclou una quota de solidaritat territorial per als serveis estatals.

Ha dit que és un sí a tenir més recursos per invertir-los en els serveis públics i a la justícia social, així com un sí a protegir la llengua catalana com a instrument de cohesió social i "lluitar pel sistema d’immersió lingüística" en l’àmbit educatiu.

Rovira ha afirmat que continuaran posant sobre la taula de negociacions les opcions que consideren necessàries per resoldre "aquest conflicte polític endèmic", com és el referèndum d’independència.

"Vam dir primer l’amnistia, després caldrà parlar de l’autodeterminació i el referèndum", ha precisat Rovira, que ha assegurat que continuaran per la via democràtica perquè Catalunya decideixi lliurement el seu futur polític.

També ha considerat exemplar l’exercici de democràcia interna que ha fet ERC i ha afirmat que militar al partit és "útil i té més sentit que mai".

Rovira ha expressat el seu orgull per pertànyer a ERC, ha agraït la participació de la militància i també ha assegurat: "Qui guanya, sobretot, és el nostre partit polític."