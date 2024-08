La CUP afirma que l'acord PSC-ERC "certifica la mort del 'procés'"

Laia Estrada, en archivo | Europa Press

La diputada de la CUP al Parlament Laia Estrada ha declarat aquest dissabte que l'acord PSC-ERC per investir el candidat socialista al capdavant de la Generalitat, Salvador Illa, "certifica la mort del 'procés'" i ha advertit que l'execució d'aquest pacte estarà subjecta als equilibris polítics a l'Estat.

En una roda de premsa per valorar l'acord d'investidura tancat entre PSC i ERC, Estrada ha criticat a ERC i a Junts per seguir una estratègia de pactes amb l'Estat que "sona als vells temps del 'pujolisme'".

Estrada ha assegurat que ERC, amb el seu pacte amb els socialistes, ha abandonat "l'horitzó independentista" a canvi d'un finançament singular i una política social que, segons ella, no aborda cap dels problemes socials de fons de Catalunya.

Pel que fa als continguts de l'acord, ha dit que evita abordar el "conflicte" entre Catalunya i l'Estat, que no reconeix el dret d'autodeterminació, i que possibilita continuar amb grans projectes com el quart cinturó i l'ampliació de l'Aeroport de Barcelona.

Així mateix, ha valorat que la promesa d'un finançament singular català no certifica que Catalunya tindrà sobirania fiscal i econòmica, ja que, per ella, això implicaria poder decidir l'estructura impositiva, sobre quins impostos es cobren i com es fa la progressivitat dels cobraments.

Sobre com es desplegarà l'acord, Estrada ha dit que no hi ha "cap garantia de compliment" dels seus continguts, perquè la majoria de les decisions no depenen de les institucions catalanes sinó dels equilibris polítics i les circumstàncies que es donin en la política estatal.

Estrada també ha criticat l'acord que han tancat els socialistes amb els Comuns, a qui ha acusat d'intentar "rentar la cara" al PSC repetint que són progressistes quan, segons ella, comparteixen bona part del programa amb Junts.

Per això, la diputada ha demanat a les persones independentistes que "no desisteixin" i que creïn un moviment que, textualment, sigui capaç de lluitar pels drets nacionals i socials del poble treballador català.