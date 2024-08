El president en funcions de la Generalitat, Pere Aragonès (i), saluda al líder del PSC, Salvador Illa (d), durant la 39a edició de la Reunió Cercle d’Economia | Europa Press

**Aquests són els punts més importants de l'acord PSC-ERC**

La llengua és un dels eixos principals

Gabriel Izcovich | diumenge, 4 d’agost de 2024, 05:00

Què inclou el recent acord d’investidura entre el PSC i ERC? Qui surt guanyant amb aquesta aliança i quines són les implicacions per al futur de Catalunya? Aquest pacte, que marca un fita significativa en la política catalana, abasta una sèrie de mesures i compromisos destinats a abordar qüestions clau relacionades amb la financiació del català, la promoció internacional de l’esport i l’impuls empresarial, entre d’altres aspectes.

Entre els eixos principals de l’acord es troba la creació del Pacte Nacional per la Llengua, amb un pressupost inicial de 200 milions d’euros per al primer any. Aquest pacte té com a objectiu enfortir l’ús del català a la regió, assegurant que l’idioma rebi el suport necessari en tots els àmbits governamentals a través d’un nou Departament de Política Lingüística i un pla d’acció transversal que integrarà el català en tots els departaments de l’administració.

A més, s’ha acordat la formació d’una Convenció Nacional per abordar el persistent conflicte entre Catalunya i l’Estat espanyol, amb la intenció de crear un marc de diàleg i negociació per trobar solucions sostenibles. En l’àmbit esportiu, el pacte contempla un impuls a la projecció internacional de les federacions esportives catalanes, així com un esforç continu per obtenir el reconeixement formal de les seleccions esportives catalanes, la qual cosa podria obrir noves oportunitats per a la seva participació en competicions internacionals.

El 2 d’agost de 2024, ERC va realitzar una consulta que va mostrar un suport del 53,5% al preacord amb el PSC per investir Salvador Illa com a president de la Generalitat, la qual cosa reflecteix una disposició dels membres d’ERC a col·laborar en la formació d’un nou govern. En termes de propostes concretes, l’acord preveu que la gestió d’impostos, començant pel IRPF, sigui assumida per l’Agència Tributària Catalana, la qual cosa permetrà una major autonomia fiscal i un control més proper sobre els recursos financers.

La creació d’un nou Departament de Política Lingüística i la consolidació d’una Conselleria de Política Lingüística, juntament amb el manteniment de l’actual Conselleria d’Acció Exterior i UE, formen part de les propostes per enfortir la política lingüística i el suport al cos consular a Catalunya. En l’àmbit d’infraestructura, l’acord també contempla una transformació de l’Aeroport de Barcelona, amb un augment de capacitat mitjançant la incorporació de noves connexions intercontinentals de llarg radi, i la continuïtat de la comissió tècnica entre la Generalitat i el Govern per assegurar la implementació efectiva d’aquestes millores.

Finalment, el pacte inclou mesures per estimular el desenvolupament econòmic a Catalunya, amb un enfocament especial a Tarragona, on es potenciaran iniciatives empresarials. A més, es modificarà la Llei de Centres Recreatius Turístics (CRT) per elevar l’impost impositiu del joc relacionat amb els casinos, encara que sense esmentar explícitament el projecte de Hard Rock. Aquesta modificació podria tenir implicacions per als futurs desenvolupaments de grans casinos a la regió.