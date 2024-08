L'ANC rebutja participar en la protesta dels CDR aquest dilluns contra la investidura d'Illa

Una manifestació de l'ANC, en arxiu | Europa Press

L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha informat que no participarà en la protesta convocada per aquest dilluns pels CDR a les 08.00 hores davant l'Estació de França de Barcelona, a prop del Parlament, contra l'acord de investidura que previsiblement farà president de la Generalitat al candidat del PSC, Salvador Illa.

"Davant dels missatges confusos i contradictoris de les últimes hores, com a Assemblea hem decidit no participar en la concentració a l'Estació de França prevista per dilluns 5 d'agost, a les 8 del matí", ha explicat l'entitat independentista en un missatge al seu compte de X, recollit per Europa Press.

Els CDR han convocat a "tot l'independentisme" a concentrar-se a prop del Parlament contra la previsible investidura d'Illa al capdavant de la Generalitat després que Illa hagi aconseguit el suport d'ERC.