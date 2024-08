Rull retarda al dimarts la ronda de consultes prèvia a la investidura d'Illa

Josep Rull, en arxiu | Europa Press

El president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, ha endarrerit per al dimarts la ronda de consultes que havia previst per dilluns prèvia a formalitzar la convocatòria per a la investidura del candidat del PSC a la presidència de la Generalitat, Salvador Illa.

Segons han informat fonts parlamentàries, la ronda de consultes començarà a les 9.30 hores del dimarts, començant pel grup socialista, seguint amb ERC i els Comuns, que són els partits que previsiblement donaran suport a Illa, i acabant amb la resta de les formacions de major a menor representació --Junts, PP, Vox, CUP i AC--.

Es preveia que la ronda de consultes es fes dilluns, però finalment Rull ha endarrerit el procés un dia després d'haver contactat amb tots els grups per problemes d'agenda d'ERC.

Les trobades es faran a l'oficina d'audiències del Parlament i, quan acabin, Rull farà una compareixença per informar sobre el resultat de les converses.

La primera reunió serà a les 9.30 hores, amb el PSC, i l'última serà amb els dos diputats d'Aliança Catalana, prevista per les 13.00 hores del mateix dimarts.