Reunió clau del Jovent Republicà aquest dilluns 5 per decidir el vot

Un acte del Jovent Republicà. Foto: Jovent Republicà

El Jovent Republicà, les joventuts d'Esquerra Republicana (ERC), celebren un Consell Nacional la tarda d'aquest dilluns 5 d'agost que sembla clau per decidir el sentit del vot del seu representant al Parlament, la diputada Mar Besses.

Després de l'ajustat resultat de la consulta de divendres passat 2, s'ha accelerat, més que mai, el compte enrere per a la possible investidura del socialista Salvador Illa com a president de la Generalitat.

I és que l'aritmètica perquè quan es convoqui el Ple d'investidura exigeix que s'arribi als 68 vots afirmatius perquè el líder del PSC arribi a la majoria absoluta.

En canvi, hi ha la possibilitat que el Jovent Republicà decideixi que el sentit del vot del seu representant no és el mateix; trencarien la disciplina de vot de la formació.

No seria la primera vegada que els joves, a través de Besses, es manifesten en una votació de manera diferent de sentir de la directiva republicana.

Sense anar més lluny, a l'anterior legislatura, van votar en contra del Govern en l'ampliació de l'aeroport del Prat.

L'escenari actual, tot i això, és molt diferent, ja que la transcendència de la votació per al futur polític de Catalunya és enorme.

El Jovent havia supeditat el seu sí a la celebració d'un referèndum, però això no apareix a l'acord, que sí que parla del finançament singular.

Segons informa TV3, ERC hauria dit que respectaria el vot de les joventuts, però que els han demanat que tinguin "sentit de país".