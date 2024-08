Baralla entre ERC i Puigdemont: els republicans exigeixen que l'expresident es disculpi

Tensió entre ERC i Puigdemont. Foto: Europa Press / Canva Pro

L'executiva d'Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) ha considerat una "ofensa" que l' expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, responsabilitzi el partit de la seva possible detenció quan torni a Catalunya i li ha exigit que rectifiqui una disculpa.

En un comunicat, admeten que els adversaris polítics poden criticar la decisió dels republicans de recolzar la investidura del primer secretari del PSC, Salvador Illa, com a president de la Generalitat, però “no es poden superar determinats límits”.

"Considerar que una hipotètica detenció del president Puigdemont seria culpa d'ERC és una ofensa ", han sostingut després que l'expresident català assegurés, dissabte 3 d'agost, que el suport dels republicans al PSC fa que la seva detenció sigui una possibilitat real en pocs dies.

La pregunta de Borràs: què farà Illa si hi ha arrest?

Una altra veu de la formació postconvergent que s'ha pronunciat sobre aquesta possibilitat és Laura Borràs. La presidenta de Junts ha assegurat que Puigdemont "no es deixarà aturar", però ha preguntat al primer secretari del PSC, Salvador Illa, què farà si això passa en el possible debat d'investidura.

Segons Borràs, Puigdemont tornarà "a un Estat en què el seu parlament ha aprovat una Llei (d'Amnistia), impulsada pel Govern del mateix color polític del de la persona que ara pot tenir els vots per accedir a la presidència de la Generalitat".

"El dubte és què farà Illa si en el debat d'investidura el president és detingut perquè els jutges espanyols no apliquen una llei que ha aprovat el partit i el Govern", s'ha preguntat.

El Ple d'investidura, aquesta setmana?

La situació de tensió i enfrontament entre les dues grans forces independentistes, sòcies de la passada legislatura (però que van trencar a la tardor de 2022) continua in crescendo.

Dimarts que ve 6 d'agost es posarà en marxa la ronda de contactes per a la investidura per part del president del Parlament, Josep Rull, encara que al planning previst era que comencés aquest mateix dilluns 5, però per petició d'ERC, s'ha ajornat un dia.

Els primers que passaran per la càmera seran el PSC, els Comuns i els republicans, els tres partits que tenen acords i podrien sumar per formar Govern... encara que a més hi ha pendent la reunió del Jovent Republicà aquest 5 d'agost a la tarda.