La reunió del Jovent Republicà on es juga el futur de Catalunya ja ha començat

La diputada d'ERC al Parlament Mar Besses en una foto d'arxiu - Kike Rincón - Europa Press - Arxiu

Les joventuts d'ERC tenen Catalunya en suspens des d'aproximadament les 20.00 hores d'aquest dilluns, quan han començat la reunió per decidir si la seva diputada al Parlament, Mar Besses, se suma a la decisió dels republicans de donar suport a la investidura del primer secretari del PSC, Salvador Illa, com a president de la Generalitat. Si el seu vot fos negatiu, cauria la investidura del líder socialista català, i per això el futur de Catalunya està en joc.

Ho faran en un Consell Nacional que es farà a porta tancada i en què es debatrà sobre el sentit del vot de Besses després que la militància d'ERC avalés divendres passat amb un 53,5% el preacord aconseguit amb el PSC per investir a Illa, han explicat fonts de les JERC.

La setmana passada, la secretària general d'ERC amb funcions de presidenta, Marta Rovira, va expressar el seu respecte pel debat intern de les seves joventuts tot i mostrar-se convençuda que s'aconseguirà un acord.