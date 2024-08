Es planteja ERC entrar al Govern amb el PSC? La resposta de Marta Rovira

Rovira, en una imatge del fitxer. Foto: Europa Press / PSC / Canva Pro

La secretària general d'ERC amb funcions de presidenta, Marta Rovira, ha descartat ara governar amb el primer secretari del PSC, Salvador Illa, si és investit president de la Generalitat i creu que en un futur "depèn en bona part i en gran part" del PSC i del PSOE.

"Ara mateix, a la majoria de la militància se'l fa impensable governar amb el PSC. Primer, complim els acords. Veiem també si el PSC es comporta més com una força progressista i catalanista i, per tant, s'esborren de la retina moltes fotografies del PSC com Illa manifestant-se per aplicar el 155", ha explicat en una entrevista concedida a La Vanguardia.

Segons Rovira, possiblement ERC "es pot replantejar coses" en la mesura que Catalunya avanci, encara que deixa clar que estan lluny d'afirmar que comença una nova etapa tot i recolzar la investidura d'Illa després d'haver-ho consultat a la militància.

"De la consulta interna obtenim un sí, però aquest sí que conté molts nosaltres . La nostra militància té una preocupació: que el preacord amb el PSC s'acabi complint . També hi ha una distància política i ideològica amb l'actual PSC. És un sí molt vigilant, serà un sí molt exigent”, ha recalcat.

En preguntar-li com es garanteix el compliment del pacte, Rovira ha destacat que el PSC i el PSOE saben que la resposta a un incompliment "pot ser tan contundent que això sí que obriria una nova etapa política".

També ha explicat que tenen pendent reunir-se amb Junts per explicar-los l'acord que els republicans han aconseguit amb els socialistes, i creu que no es poden oposar al seu contingut perquè seria anar "en contra del seu propi programa electoral".

El cas de la tornada de Carles Puigdemont

Sobre què faran si detenen l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont , ha assegurat que aniran "sobre la marxa" en espera de veure com torna i amb quines intencions, i li ha demanat que assumeixi la responsabilitat de les seves decisions i actes i no responsabilitzi a ERC aquesta possibilitat.

Després de concretar que no ha parlat amb Puigdemont des de la consulta d'ERC a la militància , Rovira ha manifestat que Junts els proposava fer un govern independentista amb l'abstenció del PSC, cosa que els van assegurar que sí que tenien: "Els vam dir que això no era versemblant . Dilluns (5 d'agost) vam contrastar amb PSC i PSOE que no hi havia abstenció del PSC i cap moviment del PSOE per donar la presidència del Govern a Puigdemont", ha afegit.

Davant la possibilitat que els Mossos d'Esquadra hagin de detenir l'expresident amb ERC encara al Govern, ha cridat a estar per sobre d'aquests debats "interessats, electoralistes, partidistes i que fan molt de mal al moviment independentista".

"Atacar independentistes no ens porta a sumar, a ser un projecte atractiu. Ens porta a ser un moviment que només debat de forma estèril entre si i que s'acusa constantment entre si", ha asseverat.