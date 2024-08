Fernández (PP) assegura que Illa "convertirà Espanya en un estat confederal"

Fernández intervé al Parlament. Foto: Europa Press / Canva Pro

El president del PP català, Alejandro Fernández, ha augurat que el secretari general del PSC, Salvador Illa, sortirà investit com a president de la Generalitat aquesta mateixa setmana amb els vots d'ERC i els comuns. Cosa que al seu parer convertirà Espanya en un "Estat confederal".

"Des de Catalunya es prendrà la decisió per part de 68 diputats de convertir Espanya en un Estat confederal", ha manifestat Fernández, abans d'assegurar que és un sistema d'Estat que "no va enlloc" i que té per objectiu "seguir desestabilitzant" a Espanya". "És la mateixa metodologia del procés separatista", ha asseverat.

En una entrevista concedida a Onda Cero, el líder dels populars catalans ha dit creure que el debat d'investidura d'Illa, del qual ha dit no refiar-se "ni un pèl" per la seva "ambició de poder", serà aquesta mateixa setmana i que tirarà endavant amb els vots dels Comuns i d'ERC, tot i que ha matisat que no ho pot assegurar amb certesa.

En aquest sentit, ha explicat que l'acord a què han arribat PSC i ERC --que comporta un concert econòmic català pel qual la Generalitat passaria a recaptar el 100% dels impostos-- "insisteix en una manera de procedir a Catalunya que és pretendre la forma d'Estat d'Espanya des d'una comunitat autònoma".

Per això, s'ha mostrat contrari a l'acord i ha recordat que, a diferència del contingent basc i navarrès --que "va ser votat" a la Constitució--, aquest seria fruit d'una votació al Parlament i negociat amb el PSOE per a " canviar tota Espanya". "Caldria preguntar per què Jordi Pujol i Miquel Roca ho van rebutjar", ha subratllat.

Antesala del referèndum

De la mateixa manera, Fernández ha subratllat que el cert econòmic català només servirà per crear una "estructura d'Estat" de cara a un possible referèndum, que a parer seu pot ser plantejat amb el vistiplau del PSOE en els pròxims anys.

"En el moment en què es converteix Espanya en un Estat confederal s'està blanquejant ja la futura autodeterminació, per la qual cosa tinc molt clar que no és un escenari en absolut descartable, i que el Partit Socialista estaria perfectament disposat per mantenir-se al poder", ha postil·lat.

Així mateix, ha apostat per un sistema de finançament autonòmic negociat amb les altres regions que signifiqui "el millor finançament per a Catalunya", que per a Fernández està actualment "infrafinançat", igual que altres comunitats.

Alguna cosa, segons ha dit, la solució del qual no és el concert econòmic català, ja que aquest "no beneficiaria" la comunitat autònoma perquè "és un model que aprofundirà la divisió" i que, a més, es vol aprovar "d'una manera clarament il·legal".