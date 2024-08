El reglament del Parlament dóna llibertat a Rull per suspendre plens i també si hi ha aldarulls

La vicepresidenta primera de la Mesa, Raquel Sans; el president del Parlament, Josep Rull; el vicepresident segon de la Mesa, David Pérez, a la Cambra catalana al juny - EP

El reglament del Parlament dóna llibertat al seu president per suspendre plens, com a encarregat de mantenir l'ordre de les discussions i de dirigir els debats, i també ho pot fer i fins i tot aixecar la sessió en cas d'"altercats o de desobediència obstinada d'un diputat" .

El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha explicat aquest dimarts que demanaran a Rull que suspengui el ple d'investidura de Salvador Illa (PSC) com a president de la Generalitat, previst per aquest dijous, si detenen l'expresident Carles Puigdemont.

El reglament fixa que el president del Parlament, Josep Rull, té la representació de la Cambra; estableix i manté l'ordre de les discussions i dirigeix els debats amb imparcialitat i atent al respecte degut al Parlament; compleix i fa complir el reglament, i exerceix totes les altres funcions que li confereixen aquest reglament, lEstatut i les lleis.

En cas que hi hagi grups que no comparteixin una suspensió, no hi ha possibilitat d'un recurs de reconsideració, però dos grups poden demanar que es reuneixi la Junta de Portaveus per parlar de la situació i reconsiderar la decisió.

Suspensions per "altercats"

L'apartat de disciplina parlamentària del reglament fixa que els diputats i els membres del públic estan sotmesos als poders disciplinaris del president del Parlament i de la Cambra, i és quan es recull que Rull pot suspendre o aixecar la sessió en cas d'altercats o de desobediència obstinada d'un diputat.

"Abans de suspendre o aixecar la sessió per causa d'indisciplina, el president ha d'advertir la Cambra de la possibilitat de prendre aquestes mesures", recull el reglament, i afegeix que la suspensió, en aquest cas, ha de durar un màxim de mitja hora i després cal reprendre el ple.

Més enllà de Junts, ERC no descarta una possible suspensió del ple si detenen Puigdemont: la portaveu, Marta Vilalta, ha afirmat aquest dimarts que "segurament serà necessari" suspendre o ajornar la investidura si l'aturen, tot i que ha demanat que una eventual segona convocatòria s'agenda com més aviat millor.

Divendres, la líder dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, no va descartar que es posposi la investidura si l'aturen, "sempre que es faci abans del 26", data límit per elegir un nou president.

No seria la primera vegada

El passat, el Parlament ha tingut altres suspensions o ajornaments de plens, tant de sessions d'investidura com per altres fins.

El gener del 2018, el llavors president del Parlament, Roger Torrent, va decidir ajornar el ple d'investidura en què es va presentar Puigdemont per ser reelegit, una decisió que Torrent va comunicar per carta als grups.

Dos mesos després, Torrent va ajornar un altre debat d'investidura, el del diputat de Junts Jordi Sànchez, que estava a la presó i que havia demanat al jutge la llibertat provisional o un permís per defensar la seva candidatura, després que el partit l'escollís en substitució de Puigdemont.

Més recentment, el març d'aquest any la presidenta del Parlament, Anna Erra, va suspendre el ple dels pressupostos per falta d'una majoria per tramitar-les, el mateix dia que, poc després, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, va decidir convocar les eleccions anticipades que portarien als comicis del 12 de maig.