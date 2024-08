Les directrius que han rebut els Mossos en cas que hagin d'arrestar Puigdemont

Foto: Mossos / Europa Press / Canva Pro

Quan falten 24 hores per a l'inici del Ple d'investidura del socialista Salvador Illa com a president de la Generalitat, hi ha un nom que comparteix el protagonisme de la prèvia... o fins i tot pot ser que ho estigui eclipsant: Carles Puigdemont.

El dirigent de Junts per Catalunya i expresident de la Generalitat va dir en campanya que tornaria quan es convoqués la investidura... i aquell dia està a punt d'arribar.

Sobre Puigdemont pesa una ordre de detenció, ja que el jutge que instrueix el cas del Procés al Tribunal Suprem (TS), Pablo Llarena, manté activa l'ordre nacional de captura després d'haver-se negat a amnistiar la malversació.

Això faria que en el moment que posés un peu a Espanya seria detingut per algun dels cossos i forces de seguretat. Si entrés per Catalunya, ho haurien de fer els Mossos d'Esquadra.

I el cos s'estaria preparant per a aquest escenari. Segons informa aquest dimecres 7 d'agost El Confidencial Digital, únicament intendents i comissaris serien els encarregats d'arrestar-lo.

El primer moment crític de totes la cronologia de fets seria en el moment de la detenció mateixa, que en principi realitzaran els Mossos en les seves funcions de Policia Judicial, llevat que Llarena ordeni que es faci per part d'algun altre cos.

Fonts de la policia de Catalunya citades per aquest mitjà expliquen que, per "evitar un espectacle", en el millor dels casos la detenció s'hauria de fer lluny de Barcelona.

Després de la detenció, la direcció dels Mossos contemplen dos escenaris: que l'expresident sigui traslladat directament a Madrid perquè Llarena li prengui declaració i decideixi sobre la seva situació, o que prèviament passi pel jutjat de guàrdia, sent el titular el que primer decideixi què fer amb ell.

Aquest últim cas va ser el que va passar quan va tornar Clara Ponsatí, encara que sobre l'exconsellera no afrontava càrrecs de malversació.

No és la primera vegada que els Mossos han planejat la detenció de l'expresident. Durant el judici per sedició a l'Audiència Nacional, el més gran dels Mossos, Josep Lluís Trapero, va declarar que, en cas d'una possible Declaració Unilateral d'Independència (DUI), es va considerar la possibilitat d'emetre una ordre d'arrest tant per llavors president com per a la resta dels consellers.