Puigdemont anuncia que ha començat el viatge de tornada a Catalunya

"El Parlament de Catalunya ha convocat tots els diputats en el debat d'investidura del proper president de la Generalitat. Jo hi he d'estar i vull ser. Per això he emprès el viatge de tornada des de l'exili". Amb aquest text, publicat al seu perfil de X a les 10.30 del matí d'aquest dimecres 7 d'agost, Carles Puigdemont confirma que abandona Bèlgica després de gairebé 7 anys i que està tornant a Catalunya.

El dirigent de Junts podrà ser detingut en el moment que creui la frontera, perquè el jutge que instrueix el cas del Procés al Tribunal Suprem (TS), Pablo Llarena, manté activa l'ordre nacional de captura després d'haver-se negat a amnistiar la malversació.

Aquest mateix magistrat decidirà si ordena o no l'ingrés a la presó de Puigdemont, que podria eludir la presó si presenta abans un recurs d'empara davant el Tribunal Constitucional (TC) en què demani suspendre de manera cautelar l'ordre.

L'expresident podria acudir al tribunal i sol·licitar com a mesura cautelar que es deixi sense efecte aquesta ordre abans d'abordar la negativa de Llarena a aplicar l'Amnistia , ja que encara no ha vençut el termini per presentar recurs d'empara.

Si la seva defensa decideix no actuar, Puigdemont podrà ser detingut un cop posi un peu a Espanya en virtut precisament d'aquesta ordre, dictada en el marc de la causa del procés per la qual van ser condemnats i posteriorment indultats la majoria de dirigents independentistes.

Una de les opcions de Puigdemont seria plantejar un habeas corpus en cas de considerar aquesta detenció il·legal.

Un cop en poder dels agents, el líder de Junts seria posat a disposició judicial del jutge Llarena, que l'interrogaria i decidiria llavors si hi ha motius per enviar-lo a la presó provisional: el risc de fuga és una de les causes esgrimides per acordar-la.