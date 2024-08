Concentracions per rebre Puigdemont a Barcelona el 8 d'agost

Els actes es faran al passeig de Lluís Companys. Foto: Google Maps

Les reaccions, en aquest cas de la societat civil, a l'anunci del retorn de Carles Puigdemont a Catalunya continuen succeint-se.

Una de les entitats que ha anunciat accions de cara al pròxim dijous 8 és el Consell de la República, que ha anunciat la convocatòria d'una concentració al passeig de Lluís Companys de Barcelona.

L'organisme, doncs, se suma a Junts, que ha convocat a la mateixa hora una concentració al mateix lloc per a l'arribada de l'expresident, i a l'Associació de Municipis per la Independència (AMI), que dimarts 6 d'agost passat va instar a un comunicat als més de 700 alcaldes que conformen l'associació a rebre l'expresident. "Us esperem a tots i a totes en la rebuda", deia la convocatòria.

Per part seva, Puigdemont ha reiterat aquest dimecres 7 d'agost en un vídeo compartit al seu perfil de la xarxa social X que "ha començat el viatge de tornada des de l'exili" i que, en les seves paraules, té i vol estar al ple d'investidura, malgrat que sobre ell pesa una ordre de detenció vigent, després que el Tribunal Suprem no veiés amnistiable el delicte de malversació.