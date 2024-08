Quin temps farà a Barcelona quan arribi Puigdemont?

Es preveuen temperatures de gairebé 30 graus a Barcelona - EP

Està tot llest per al retorn de Carles Puigdemont. L'expresident ho ha anunciat aquest matí davant dels mitjans i Barcelona està a punt per rebre'l. Els Mossos han blindat els voltants del Parlament, inspeccionant fins i tot el clavegueram i tancant un dels accessos al Zoo perquè Puigdemont sigui detingut i no pugui arribar, de cap manera, a la cambra baixa catalana.

Mentrestant, diverses associacions independentistes com l'ANC, Òmnium, Consell per la República, i els partits polítics Junts i ERC, han convocat les bases per rebre el president. Es preveu que sigui un acte multitudinari al Passeig Lluis Companys on acudisquen milers de persones i per això molts es preguntaran: Quin temps farà? La resposta és senzilla: calor, moltíssima calor.

Els que rebin Puigdemont hauran de portar paraigües o gorres per protegir-se del Sol i anar molt hidratats perquè, segons la previsió, les 8:00 a Barcelona el cel estarà molt clar i les temperatures seran molt elevades. El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) informa que es preveu una temperatura de 27 ºC a les 8 del matí, i el termòmetre podria continuar pujant fins a arribar a màximes de 31 ºC. A més, el vent bufarà molt fluix, per la qual cosa no s'esperen brises de vent que alleugin la forta calor.

La Generalitat de Catalunya ha fet pública una sèrie de consells per a aquells ciutadans que decideixin sortir al carrer mentre fa una calor intensa: