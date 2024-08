PSC i ERC signen l'acord per a la investidura de Salvador Illa com a president de la Generalitat

La secretària general d´ERC, Marta Rovira, i la viceprimera secretària del PSC, Lluïsa Moret, signen l´acord d´investidura de Salvador Illa - PSC

El PSC i ERC han signat aquest dimecres al migdia l'acord per a la investidura del primer secretari socialista, Salvador Illa, com a president de la Generalitat en un acte davant de la Biblioteca de Catalunya a Barcelona.

En un comunicat, els partits han informat de la signatura de l'acord que han materialitzat, sense convocatòria prèvia als mitjans, els equips negociadors, encapçalats per la secretària general d'ERC i presidenta en funcions, Marta Rovira, i la viceprimera secretària del PSC, Lluïsa Moret, un dia abans del ple d?investidura convocat per a aquest dijous a les 10 hores.

La militància d'ERC va avalar amb un 53,5% l'acord amb el PSC per investir el líder socialista president de la Generalitat, acord que preveu que Catalunya surti del règim comú; que l'Agència Tributària Catalana gestioni, liquidi, recapti i inspeccioni tots els impostos (començant per l'IRPF), així com crear un Departament de Política Lingüística al Govern, entre d'altres aspectes.

A més, es preveu crear una 'Convenció Nacional per a la resolució del conflicte polític' entre Catalunya i l'Estat, així com aprovar un Pacte Nacional per la Llengua que compti amb 200 milions d'euros de finançament en el seu primer any i que s'haurà d'aprovar els primers 100 dies del proper Govern.

Per la seva banda, el 3 d'agost passat el primer secretari del PSC, Salvador Illa, i la presidenta de Comuns, Jéssica Albiach, van signar l'acord d'investidura del candidat socialista a la Biblioteca Sant Ildefons, a Cornellà de Llobregat (Barcelona).