El dispositiu dels Mossos, adaptat, però semblant al d'altres investidures

Els Mossos d'Esquadra han preparat preparen un dispositiu de seguretat "exactament igual al de qualsevol altra investidura" al Parc de la Ciutadella de Barcelona , on s'ubica el Parlament de Catalunya on, a partir de les 10 del matí d'aquest dijous 8 d'agost, se celebrarà el Ple per investir com a president de la Generalitat Salvador Illa (PSC) i al qual es preveu que hi assisteixi l'expresident Carles Puigdemont, sobre el qual pesa una ordre de detenció.

Ho han explicat fonts policials oficials a Europa Press, que han afegit que la presència d'unitats especialitzades treballant a la zona del parc a les hores prèvies, com les de subsòl, no difereix del que s'ha fet en plens anteriors o en altres esdeveniments aquesta envergadura per garantir la seguretat dels assistents.

Assenyalen que "no és excepcional" que s'adoptin mesures com controls o restriccions als accessos al parc ni tampoc que s'instal·li el Centre de Coordinació (Cecor) per seguir el dispositiu en directe, cosa que els permetrà prendre les decisions que més s'adeqüin a les circumstàncies de cada moment.

Discreció

Altres fonts de Mossos afegeixen que estan "treballant de manera discreta" i que compten amb analistes que estan elaborant previsions sobre les quals es perfilaran els detalls del dispositiu. "En funció de les circumstàncies es farà un dispositiu o un altre, adaptat a la realitat", asseguren.

Sobre el possible desplegament d'unitats d'ordre públic als voltants del parc, on diverses entitats independentistes han convocat concentracions per rebre l'expresident de la Generalitat, des de Mossos eviten donar-ne detalls i es limiten a dir que el dispositiu "està adaptat a les coses que passaran".