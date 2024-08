DIRECTE | El discurs de Carles Puigdemont des de l'Arc de Triomf de Barcelona

Puigdemont, en un acte de campanya. Foto: Europa Press

El dia ha arribat. Després de gairebé 7 anys a Bèlgica i gairebé 24 hores després de l'anunci de tornada, Carles Puigdemont reapareix en públic a Barcelona aquest dijous 8 d'agost.

L'expresident i líder de Junts ha tornat a trepitjar el terra català per acudir al Ple d'investidura de Salvador Illa, candidat socialista que va aconseguir assolir els acords necessaris, amb ERC i els Comuns, per tenir la presidència de la Generalitat.

A la jornada del passat dimarts 7 també es va conèixer que es convocaven actes per rebre'l a la capital de Catalunya. Tant partits independentistes com entitats i ciutadans han acudit al passeig de Lluís Companys per rebre el líder de Junts.

