Un Carles Puigdemont a la fuga obliga els Mossos a activar l'"Operació Gàbia"

Foto: Mossos / Europa Press / Canva Pro

Els Mossos d'Esquadra han activat l'operatiu gàbia a Barcelona a causa de la incertesa sobre la ubicació de Carles Puigdemont . La policia no té coneixement del parador de l'expresident de la Generalitat, que va aparèixer dijous 8 d'agost a les 9 del matí a l'Arc de Triomf, on ha pronunciat un breu discurs.

La policia de Catalunya tindria diversos números de la matrícula del cotxe en què s'estaria desplaçant el líder de Junts, segons apunten diversos mitjans.

Puigdemont ha assistit aquest dijous a una concentració organitzada per Junts i diverses entitats independentistes i després hauria volgut anar cap al Parlament per participar a la sessió d'investidura, però finalment no ho ha fet.

L'ADVOCAT DE PUIGDEMONT ABANDONA EL PARLAMENT

Peu de Foto:L'advocat de Puigdemont, Gonzalo BoyeFirma: DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

L'advocat de l'expresident català Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, i el exsenador de Junts i amic íntim de l'expresident, Jami Matamala, han abandonat sobre les 10.25 hores d'aquest dijous el recinte del parc de la Ciutadella, on està situada la seu del Parlament, i des de les 10.50 es troben en Arc de Triomf, des d'on el exlíder de la Generalitat ha pronunciat un discurs abans d'iniciar-se la sessió d'investidura.

Tots dos havien entrat a la Cambra després de recórrer la distància entre el lloc on ha pronunciat el discurs l'expresident Carles Puigdemont després del seu retorn, en el passeig Lluis Companys.

El ple d'investidura del socialista Salvador Illa al capdavant de la Generalitat ha continuat amb normalitat com estava previst, mentre es desconeix el parador de Puigdemont.