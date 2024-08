Salvador Illa: "Catalunya ha de seguir endavant i ha de comptar amb tothom"

Salvador Illa durant el discurs de petició d'investidura/ Foto: Catalunyapress

Illa ha volgut no deslligar el seu discurs de l'actualitat política, on l'altre gran protagonista de la jornada és l'expresident Carles Puigdemont qui ha tornat a Catalunya i ha fet un discurs de 5 minuts davant de prop de 3.700 simpatitzants i tota la plana més gran de la seva partit que ha anat a fer-lo costat en el seu retorn a la comunitat catalana.

En aquest sentit Illa ha afirmat durant la seva intervenció “vinc a sol·licitar-los la seva confiança per ser el 133 President de la Generalitat” afegint posteriorment “vull expressar la meva voluntat i la del meu grup polític el nostre compromís per fer el possible per al restabliment íntegre dels drets poítics de tots els ciutadans". En aquest sentit ha recalcalt "que sigui vigent plenament la Llei de l'Amnistia aprovada fa alguns mesos al Congrés dels Diputats" i "reclamo respecte per a l'esfera del poder legislatiu i demano una ràpida i àgil aplicació d'aquesta llei sense sorterfugis".

Salvador Illa ha estat clar en això “Catalunya ha de mirar endavant i ha de comptar amb tots”.

Durant tota la seva intervenció ha recalgat el seu respecte "profundament altres plantejaments però el meu plantejament és aquest. La nostra cultura ha de ser la columna vertebral del nostre país a una Catalunya diversa, plural, dins d'una Espanya pluranacional i una Europa Federal".

També ha parlat Illa durant el seu discrus de "fer tot el possible perquè els catalans tinguin igualtat d'oportunitats i fer.

Garantir el proveïment d‟aigua a Catalunya, la redistribució de la riquesa, la innovació, l‟ús de les noves tecnologies per potenciar els serveis públics seran algunes de les prioritats del nou govern català segons ha avançat Illa.

Ha tingut paraules d'agraïment en el discurs Illa per al seu partit, els seus companys i col·laboradors i ha recordat d'on ve i quina és la seva manera de pensar amb què vol recuperar una Catalunya que avanci sota el seu mandat com a president de la Generalitat.