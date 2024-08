Albert Batet: "Junts no es rendirà"

El president de Junts al Parlament, Albert Batet, intervé durant el debat del ple d'investidura, al Parlament de Catalunya, el 8 d'agost del 2024. Signatura: Kike Rincón / Europa Press

El President de Junts, Batet , ha renyat públicament ia fons el president en funcions Pere Aragonés. I per això ha volgut deixar clar que amb "Junts no han volgut negociar" encara que vostè va dir l'endemà de les eleccions del passat 12 de maig que no investigaria Salvador Illa com a President de la Generalitat".

Afegint que “els polítics són recordats no com entren sinó com surten. I vostè serà recordat perquè amb el seu vot investirà Salvador Illa President”. Indicant Batet "un president espanyolista que convertirà la Generalitat en una sucursal".

LA DICTADURA DE LES TOGUES ES VA DESPERTAR EL 3 D'OCTUBRE DE 2017

Per a Batet "la dictadura que estava adormida es va despertar el 3 d'octubre del 2017 amb Felip VI", afegint que "la que busca Carles Puigdemont, com la Policia Nacional i la Guàrdia Civil buscava les urnes l'1-O".

Per al president del Grup de Junts "no s'hauria de produir aquest circ de "Gabies" per tot Catalunya" per això ha afirmat "abans que s'acabi aquest acte al Parlament el President Puigdemont pugui exercir els seus drets com a diputat".

Per això s'ha preguntat a "quin país vivim, en un Estat democràtic o jurídic? Manen les togues o la gent?. Hi ha molts jutges es neguen a aplicar la Llei d'Amnistia i Pedro Sánchez es mostra passiu tret que li toquin els temes jurídics a la seva família i aleshores es pren cinc dies per reflexionar però si es tracta dels independentistes no fa res, com Salvador Illa"

Per això ha afegit " Les lleis recauen sobre la sobirania popular. Hi ha una dictadura de les togues i tot és una comèdia si no s'aplica la Llei de l'Amnistia"

JUNTS NO RENUNCIARÀ AL MANDAT DE L'1 D'OCTUBRE

En paraules de Batet: "Junts i el President Puigdemont no renunciarem a l'herència del referdeum de l'1-O, que no es va poder fer amb normalitat per l'oposició repressiva de l'estat. Un 1 octubre que és un fet rellevant i que marca un abans i un després a Catalunya i no renunciarem en cada cas”.

"Nosaltres no ens rendirem després de l'1 d'octubre. No ens rendim, ni ens rendirem. Potser estarem més sols però buscarem les aliances amb la societat civil, el suport del carrer per continuar endavant" ha dit Batet.

JUNTS VOL QUE LA GENT OBREIXI L'ESPERANÇA DE LA CATALUNYA LLIURE

Batet ha advertit a l'hemicicle català que "Amb Illa les institucions catalanes seran desnacionalitzades perquè tindrem un President espanyolista i el seu projecte és Espanya i ho va demostrar com a Ministre de Sanitat".

Tot i això ha volgut enviar un "missatge d'esperança per als catalans. El futur és de tots i ho hem de compartir i Junts exercirà la seva funció com a primera força d'estricta obediència catalana, on serem impecables per evitar la regressió nacional. Som l'única alternativa al PSC i actuarem sense complexos ni dubtes, compromesos amb el nostre projecte polític. de la gent. Obrim l'esperança.