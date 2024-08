Josep Maria Jové: "El d'ERC és un sí carregat de condicions i no un acord de legislatura"

El republicà Josep Maria Jové. Foto: Parlament

" Senyor Illa, aquest és un sí carregat de condicions, carregat de no ". Aquesta ha estat l'advertència del republicà Josep Maria Jové durant la seva intervenció als socialistes catalans. "Avui ERC sent desconfiança i distància cap al PSC. Tenim memòria i tenim motius", ha afegit.

"No s'equivoqui, avui no té una majoria per girar full", ha continuat, assegurant que els diputats del seu partit seran clau "per a la governabilitat del país".

Jové ha volgut treure pit de la feina "exemplar", a la seva manera de veure, de l'executiu de Pere Aragonès, alhora que ha acabat agraint la feina de totes les persones que han format part del Govern d'ERC la darrera legislatura. "Us heu deixat la pell i per això heu d'estar orgullosos".

A més ha carregat les tintes contra Junts recordant-los que “la sociovergència està més viva que mai perquè per desgastar el nostre govern no han dubtat a votar-nos en contra i vostès han d'assumir la seva responsabilitat sobre el que ha passat a les urnes el passat 12 de maig on l'independentisme ha perdut la majoria”.

En aquest sentit, ha dit “ERC ha assumit la seva responsabilitat i per no deixar penjat el país ha buscat un acord que no ho paralitzi. Els nostres resultats electorals no van ser bons i els assumim i estem reflexionant perquè ens han retirat el seu suport”.

"Vostès han jugat al desgast d'un govern que van ajudar a formar i van abandonar" ha afirmat Jové durant la seva intervenció.