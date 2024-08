Els Mossos desactiven el 'Pla Gàbia' sense localitzar Puigdemont

L'expresident de la Generalitat de Catalunya Carles Puigdemont aplaudeix durant un acte de benvinguda organitzat per entitats independentistes al passeig Lluís Companys @ep

Els Mossos d'Esquadra han desactivat el Pla Gàbia a tot Catalunya sense localitzar l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, segons han informat fonts policials oficials.

Tot i això, les mateixes fonts no descarten que es torni a activar durant la tarda d'aquest dijous si es considera oportú.

Dijous a les 10.10 la Comissaria Superior Territorial va ordenar activar aquest pla en nivell 3, que preveu controls a carreteres quan hi ha una persona fugida, i que va provocar retencions de trànsit a diversos punts de Catalunya, principalment a l'AP-7 al seu pas per La Jonquera (Girona) en sentit França ia Barcelona.

Un agent de Mossos arrestat per col·laborar amb la fugida

En el marc del dispositiu per localitzar Puigdemont la policia ha arrestat un agent de Mossos d'Esquadra que, segons fonts policials consultades, està vinculat al vehicle en què Puigdemont ha sortit del seu acte de rebuda al matí.

Diversos mitjans han recollit les imatges del cotxe on suposadament ha fugit l'expresident, en què es pot veure la roda davantera del vehicle al seient del copilot, una estratègia que s'hauria utilitzat perquè hi hagués espai per a Puigdemont al maleter.

Fonts d'Interior consultades afegeixen que "segurament hi haurà detencions de més col·laboradors en relació amb la fugida del president Puigdemont".