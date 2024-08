Com s'ha fugat Puigdemont? Així ha estat la desaparició a l'estil 'Houdini'

Carles Puigdemont a l'acte de benvinguda a Barcelona - EP

La paraula 'Houdini' s'ha tornat viral a les xarxes socials, i no n'hi ha per menys. Carles Puigdemont va sorprendre tots aquest matí quan, a només tres minuts de les 9, va aparèixer després de l'escenari a l'Arc de Triomf de Barcelona, on l'esperaven milers de manifestants. Envoltat per desenes de persones, Puigdemont va emergir des d'un dels carrerons propers, acompanyat per un grup reduït en què destacava Jordi Turull.

El darrer tram fins a l'escenari es va viure amb una gran tensió. Tots, especialment Puigdemont, sabien que qualsevol policia que ho identifiqués podria intentar aturar-lo, encara que els alts comandaments dels Mossos d'Esquadra preferien esperar un moment més adequat per actuar.

Puigdemont va pujar a l'escenari entre aplaudiments i cares sorpreses dels manifestants, que, després de gairebé set anys d'exili, dubtaven que realment tornés a trepitjar la capital catalana. El seu discurs va ser breu, tot just cinc minuts.

El pla original contemplava que, després del discurs, Puigdemont s'obrís pas entre la multitud cap al Parlament, però els que estaven a primera fila aviat van notar que alguna cosa no quadrava: algú faltava a la comitiva. Mentre els líders de Junts, el president del Parlament i els expresidents Mas i Torra es dirigien al Parlament envoltats de càmeres, Puigdemont, a les 9.03, tornava discretament al backstage i desapareixia en un vehicle blanc, que després es va saber, pertanyia a un agent dels Mossos, que va ser detingut.

Ni les càmeres, ni els assistents, ni la policia van aconseguir seguir-li el rastre. Tot i els intents de la cúpula policial de negociar una detenció pactada, l'entorn de Puigdemont no tenia intenció de facilitar-la. L'expresident va estar a l'abast ia la vista de molts agents durant sis minuts, però així i tot va aconseguir evadir-los.

Els Mossos, que al principi afirmaven tenir localitzat Puigdemont, no van poder mantenir la seva ubicació per procedir a la detenció, cosa que va obligar a activar l'operació Gàbia. Aquesta operació va començar a Barcelona, amb controls a les carreteres i una forta presència policial en punts clau, i més tard es va estendre a la Zona Metropolitana Sud i finalment a tot Catalunya, incloent-hi controls a les fronteres, fins que es va desactivar passat el migdia.

Cap a les dues del migdia, els Mossos van detenir un agent relacionat amb el vehicle que va facilitar la fugida de Puigdemont i van obrir una investigació per aclarir els detalls de la fuga.

Mentrestant, el ple d?investidura de Salvador Illa al Parlament va començar amb normalitat a les deu del matí. Albert Batet, líder del grup parlamentari de Junts, va aprofitar la seva intervenció per llançar una crítica als Mossos i va qualificar d'"excepcional" el context en què se celebrava el ple. "Esperem que abans que s'acabi, el president Puigdemont pugui exercir els seus drets com a electe i com a diputat d'aquest Parlament", ha conclòs Batet.