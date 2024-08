Un jutge cita a declarar Turull per col·laborar en la fugida de Puigdemont

Turull hauria col·laborat en la fugida de Puigdemont

Un jutge de guàrdia de Barcelona ha ordenat citar a declarar el secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, per haver col·laborat a la fuga de l'expresident Carles Puigdemont, segons acaba de confirmar TV3. De moment, no hi ha una ordre de detenció.

La informació sobre l'ordre de detenció sobre Jordi Turull ha estat llençada des de l'entorn parlamentari de Junts, i després el Departament d'Interior ha confirmat que només l'han citat a declarar.

Segons publica El Nacional, també s'ha ordenat la detenció de més agents de Mossos i un bomber de la Generalitat.