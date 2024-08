Junts demana suspendre el ple d'investidura "fins que es normalitzi la situació"

La portaveu de Junts al Parlament, Mònica Sales, durant una roda de premsa, al Parlament, a 8 d'agost del 2024, a Barcelona, Catalunya (Espanya) @ep

La portaveu de Junts al Parlament, Mònica Sales, ha anunciat aquest dijous que han registrat una iniciativa per aturar el ple d'investidura del primer secretari del PSC, Salvador Illa, com a president de la Generalitat "fins que no es normalitzi la situació" a Catalunya després del retorn de l?expresident de la Generalitat Carles Puigdemont.

En roda de premsa a la Cambra, ha explicat que han demanat a la Mesa que la suspensió del ple d'investidura es mantingui i no es reprengui de moment, sense aclarir fins quan consideren que s'ha de paralitzar.

Els dos motius que ha esgrimit són l'activació del 'Pla Gàbia', que ha titllat de "gravíssim i inexplicable" i la detenció d'almenys una persona que acompanyaven Puigdemont.