Els Mossos tornen a activar l'Operació Gàbia per arrestar Puigdemont

Controls dels Mossos d'Esquadra per l'Operació Gàbia - EP

Els Mossos d'Esquadra han emès un nou comunicat on confirmen la reactivació de l'operació Gàbia. Aquest dijous, el cos ha dut a terme un dispositiu especial per garantir la celebració del Ple d'Investidura al Parlament de Catalunya. Inicialment, els agents comptaven amb informació on es marcaven diversos escenaris de concentracions i manifestacions al voltant del recinte.

El dispositiu s'ha planificat amb força per garantir que el Ple d'Investidura se celebrés amb normalitat, principal objectiu del cos de Mossos d'Esquadra.

En el marc d'aquest dispositiu, unes 4.500 persones es van concentrar a la zona d'Arc de Triomf i també als voltants del Parlament. En aquest sentit, s'han produït diversos incidents remarcables en dos accessos situats al carrer de Pujades.

En un, es va produir tensió i agressions contra la línia policial que va obligar les dotacions d'ordre públic a utilitzar gas pebre per recuperar l'espai. Com a resultat d'aquestes agressions, els mossos han detingut dues persones i han denunciat penalment una quinzena més.

En un altre punt, en una porta no habilitada també al carrer Pujades, els manifestants van forçar el cadenat i van accedir momentàniament fins que les dotacions els van poder treure.

Pel que fa a Carles Puigdemont, ha fet acte de presència a la zona d'Arc de Triomf i, mitjançant les persones concentrades, ha accedit a l'escenari on ha fet un discurs. Tot seguit, protegit per diverses autoritats del país i envoltat de les persones concentrades, ha iniciat la marxa cap a la porta principal d'accés al Parc de la Ciutadella.

En el transcurs d'aquesta marxa i aprofitant el nombre de persones que l'envoltaven, va fugir del lloc en un vehicle que els mossos van intentar aturar però no ho van aconseguir.

Cal destacar que el dispositiu que s'havia dissenyat establia que la detenció es fes de manera proporcional i en el moment més oportú per no generar desordres públics.

Els Mossos d'Esquadra desmenteixen que hi hagués acord ni conversa prèvia amb l'entorn de Carles Puigdemont.

A partir de la fugida, els mossos han activat el dispositiu gàbia a diferents punts del país. Relacionat amb aquesta fugida, els agents han detingut un mosso d'esquadra que seria titular del vehicle utilitzat.

La investigació liderada per la Comissaria General d'Informació continua oberta i es preveuen noves detencions.