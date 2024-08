El PP carrega contra Sánchez per posar "una catifa vermella amb les sigles del PSOE" a Puigdemont

Arxiu - La secretària general del Partit Popular, Cuca Gamarra.

La secretària general del PP, Cuca Gamarra, ha assenyalat aquest dijous al president del Govern estatal, Pedro Sánchez, com a "responsable últim" del que va passar amb l'expresident català Carles Puigdemont, ha denunciat que el Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI) no ha vigilat al líder de Junts perquè el cap de l'Executiu "així ho ha volgut" i que, per contra, se li ha posat "una catifa vermella amb les sigles del PSOE".

Així ho ha defensat mitjançant una declaració sense preguntes a què ha donat lectura a la seu nacional del partit en què també ha recriminat al Govern que guardi "silenci" després que Puigdemont hagi desaparegut després de pronunciar un discurs públic a primera hora d'aquest dijous a Barcelona.

"El Govern guarda silenci i es limita a assenyalar els Mossos com si no tingués cap responsabilitat en aquest assumpte", ha censurat Gamarra.

La dirigent popular ha destacat que el fet que el CNI no compleixi les seves obligacions és una "prova" de fins a quin punt "els socialistes han desarmat el país". "El CNI no compleix la seva funció i no controla ni vigila Puigdemont perquè Sánchez així ho ha volgut", ha indicat.

Després de preguntar-se si els "emissaris" del PSOE que van anar a Suïssa ho van fer per "dissuadir" l'expresident o per "pactar els termes del seu retorn amb total complicitat política", Gamarra ha conclòs que "la catifa vermella" amb què ha desembarcat a Barcelona "porta les sigles del PSOE". "Puigdemont pretenia treure Catalunya de l'Estat i Sánchez ha tret l'Estat de Catalunya", s'ha lamentat tot seguit.

"Sánchez s'ha autoproclamat Estat i Llei"

La dirigent popular ha denunciat que Puigdemont ha tornat aquest dijous a Espanya "en compliment del tracte" amb el Govern. "Torna perquè ara a Espanya, Sánchez s'ha autoproclamat Estat i llei", ha censurat Gamarra.

Sobre això, ha lamentat "una altra humiliació insuportable i un altre espectacle vergonyós" amb la desfilada Puigdemont per Barcelona, alertant que això pot suposar una pèrdua en la confiança de les institucions, encara que ha culpat Sánchez d'"una humiliació consentida i encoratjada".

"El PP fa una crida al compliment de les resolucions judicials i al respecte a la llei i als servidors públics encarregats d'executar-les. Donem també el nostre suport a la Justícia, perquè actuï lliurement i independentment i no es deixi pressionar pel Govern. Reclamem també al Govern que posi els mitjans i la voluntat perquè els cossos i les forces de seguretat compleixin la seva funció", ha proclamat.

Asseguren que els jutges són salvats

Gamarra ha continuat parlant de la investidura del candidat del PSC, Salvador Illa, advertint que es tracta de "la tornada a la casella de sortida del procés" i carregant contra els pactes dels socialistes catalans i de Sánchez.

Gamarra ha insistit a definir el retorn de Puigdemont com a "espectacle grotesc" i ha posat en valor que si existeix la possibilitat d'aturar-lo és perquè "hi segueix havent jutges a Espanya" i perquè l'amnistia, "a més d'inconstitucional i contrària a l'ordenament europeu, és un nyap tramposa".

Sobre l'amnistia, la dirigent del PP ha recriminat a Salvador Illa que, durant el discurs en el debat d'investidura d'aquest dijous, intentés "assenyalar i instruir" els jutges amb l'aplicació d'aquesta mesura de gràcia.

Un intent de reformar l'Estat

La 'número dos' del PP també ha aprofitat aquesta declaració institucional a la seu nacional del partit per tornar a carregar contra el pacte fiscal entre PSC i ERC que suposarà que Catalunya surti del règim comú de finançament i comenci a recaptar el cent per cent de els impostos.

"Sánchez fica la mà a totes les institucions de l'Estat per afavorir els seus socis i ara pretén ficar l'altra mà a la butxaca dels espanyols per afavorir un dels seus", ha denunciat.

Finalment, Gamarra ha alertat que Sánchez està fent "un intent de reformar en profunditat l'Estat per la porta del darrere, una mutació constitucional sobre la qual no s'ha consultat els espanyols i que s'ha negociat a porta tancada entre Sánchez i els seus socis".