Es reprèn el ple d'investidura d'Illa després de l'aturada per la possible detenció de Jordi Turull

El líder del PSC i candidat a president de la Generalitat, Salvador Illa - EP

Es reprèn la investidura del candidat del PSC, Salvador Illa, després d'una aturada accidental. El president del Parlament, Josep Rull, ha suspès a petició de Junts el ple d'investidura quan s'havia de reprendre a mitjan tarda

Han pres la decisió arran d'una informació sortida de Junts, que confirmava una ordre de detenció contra el secretari general de Junts, Jordi Turull. Més tard, el Departament d'Interior ha desmentit que es tractés d'una ordre de detenció, concretant que només havia estat citat per a declarar. Finalment, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) desmenteix totes aquestes informacions, afirmant que el jutge no ha ordenat la detenció ni la presa de declaració del secretari general de Junts, Jordi Turull, malgrat el que havien assegurat prèviament fonts de de la Conselleria d'Interior.

"El jutjat de guàrdia d'incidències de Barcelona no té oberta cap diligència, no ha ordenat cap detenció ni cap citació per a prendre declaració de cap persona en relació a la situació generada per la presència i posterior absència de Carles Puigdemont avui a Barcelona", assegura aquest dijous en un comunicat.

Quant als Mossos d'Esquadra, han dit en un missatge de X que "en relació amb les informacions aparegudes sobre Jordi Turull, Mossos no ha emès cap ordre de detenció. La CGINF --Comissaria General d'Informació-- instrueix les possibles responsabilitats penals de les persones relacionades amb la fugida de Carles Puigdemont".

Junts ha demanat aturar el ple "fins que es normalitzi la situació"

La portaveu de Junts al Parlament, Mònica Sales, ha anunciat aquest dijous que han registrat una iniciativa per aturar el ple d?investidura del primer secretari del PSC, Salvador Illa. En roda de premsa a la Cambra, ha explicat que han demanat a la Mesa que la suspensió del ple d'investidura es mantingui i no es reprengui de moment, sense aclarir fins quan consideren que s'ha de paralitzar.

Els dos motius que ha esgrimit són l'activació del 'Pla Gàbia', que ha titllat de "gravíssim i inexplicable" i la detenció d'almenys una persona que acompanyava Puigdemont.

"Activar l'operació Gàbia per intentar aturar Puigdemont, un diputat electe del Parlament, com si fos un terrorista és gravíssim i inexplicable. És totalment desproporcionat. Un dispositiu així és intolerable i suposa malversació de recursos públics", ha sostingut Sales.

També ha lamentat les conseqüències i les molèsties que, en les seves paraules, ha provocat molts ciutadans de Barcelona i de la resta de Catalunya.