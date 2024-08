La premsa internacional es mofa d'Espanya per la fugida de Puigdemont

Desenes de persones durant la concentració per rebre l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont al passeig Lluís Companys, a 8 d'agost del 2024 @ep

La premsa internacional s'ha fet ressò aquest dijous de la reaparició de l'expresident català Carles Puigdemont després que gairebé set anys fugit de la justícia espanyola i coincideix a subratllar el fracàs que suposa no haver procedit a detenir-lo i desafiar l'Estat que suposa la seva tornada.

El mitjà alemany Bild utilitza al seu titular el terme "Putschdemont", un joc de paraules amb el nom del català i la paraula "Putsch", que significa "cop d'Estat" en alemany, i ha recordat que la llei d'amnistia "està dividint la nació".

Segons la seva opinió, el retorn del separatista és "un pas valent" pel risc a ser detingut i la seva aparició sobre l'escenari és vista com a "enèrgica", però subratlla el fet de no haver estat detingut malgrat l''operació Jaula', "una persecució a gran escala en què tot Barcelona està acordonada".

Els Mossos només detenen els companys

També des d'Alemanya, un dels països on va ser detingut Puigdemont a la seva fugida d'Espanya, el setmanari Der Spiegel incideix en la detenció del mosso acusat d'ajudar a la fugida de Puigdemont informant que "la policia només deté els seus propis companys durant la recerca ", mentre denuncia que l''Operació Jaula' consisteix en l'aixecament de "barricades" a les artèries principals de Barcelona."

Per part seva, el diari francès Le Monde escriu sobre el "dramàtic retorn" del líder separatista després del referèndum il·legal de l'1 d'octubre del 2017, que defineix com un "fallit intent de secessió".

La televisió privada BFM TV qualifica la tornada de Puigdemont a Barcelona com a "tornada triomfal" i recorda l'obligació de les forces de l'ordre de "complir amb l'ordre de detenció pendent" malgrat la llei d'amnistia.

Una Operació Gàbia que només serveix per crear embussos

També el diari italià Corriere della Sera coincideix amb Le Monde en qualificar l'1-O com un "intent de secessió", però incideix en els comunicats de sindicats policials que parlen de la desaparició de l'expresident català com "el Dia de la Marmota" doncs afirmen que "l'1 d'octubre alguns mossos van escortar el líder independentista en lloc de distanciar-se'n".

La televisió italiana Rai News 24 defineix l'Operació Gàbia com un operatiu organitzat per a "la sensacional captura de Carles Puigdemont". "L'actuació policial ha provocat cues i retards a diversos punts de la xarxa viària" explica el mitjà italià, que se centra en l'operatiu i la recerca de Puigdemont. A més, incideix que l'expresident català "ja no pot comptar amb la immunitat com a eurodiputat".

La cadena britànica BBC descriu el retorn de Carles Puigdemont com a "dramàtic". Informen sobre les reaccions de diferents figures de la política espanyola com Aleix Sarri i Ignacio Garriga i comenta que "la policia va utilitzar gas pebre per dispersar els partidaris de Puigdemont que es van reunir a prop del Parlament". També parla del "desconcert" dels mitjans espanyols davant de la fugida del líder separatista després del seu míting.

El Govern depèn de qui desafia l'Estat

The Guardian manté a la portada el seguiment de la fugida de Puigdemont i qualifica la recerca del líder separatista com una "caça", que finalment no ha tingut èxit. Això sí, el diari no dubta a contextualitzar la situació dins del panorama nacional espanyol en advertir que "Pedro Sánchez depèn del suport dels set diputats de Junts, deixant el partit separatista amb el poder de torpedinar la legislatura".

Fora d'Europa, el diari New York Times titlla el retorn de Puigdemont com un "desafiament a l'autoritat" i considera que és "un punt d'inflexió" en la trajectòria política de l'expresident català, que anomenen protagonista d'"un dels assumptes polítics més espinosos d'Espanya".

El diari Washington Post també coincideix que la reaparició de Puigdemont és "un desafiament al govern d'Espanya".