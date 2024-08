Sánchez felicita Salvador Illa després de ser investit president de la Generalitat: "Catalunya guanya"

El president del Govern, Pedro Sánchez, ha felicitat el nou president de la Generalitat de Catalunya, el socialista Salvador Illa, assegurant que amb aquest canvi al Parlament “Catalunya guanya”.

"Hem treballat junts en les circumstàncies més adverses. Sé del teu amor per Catalunya. Conec la teva temprança, el teu sentit comú i la teva capacitat de treball. Justament el que necessita Catalunya. Seràs un gran President. Catalunya guanya, Espanya avança. Enhorabona", ha escrit en un missatge a la xarxa social X, recollit per Catalunya Press.

El primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha estat aquest dijous investit president de la Generalitat amb els vots dels 42 diputats del seu grup parlamentari (PSC-Units), els 20 d'ERC i els sis d'En Comú (el soci català de Sumar), que sumen els 68 escons que representen la majoria absoluta de la Cambra.

La resta de grups hi han votat en contra i, finalment, l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont no ha acudit al ple d'investidura, ni, per tant, ha votat sobre la investidura del líder del PSC. Quan se li ha cridat a votació després del debat, el grup de Junts ha aplaudit.