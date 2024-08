Llarena demana als Mossos i a Interior informes sobre l'operatiu per arrestar Puigdemont

El jutge Pablo Llarena, en una compareixença. Foto: Europa Press / Canva Pro

El jutge instructor de la causa del Procés, Pablo Llarena, ha demanat als Mossos d'Esquadra i al Ministeri de l'Interior que informin sobre l'operatiu policial planificat per a la detenció de l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, i sobre els elements que van determinar el seu fracàs des d'un aspecte tècnic policial.

En dues providències, el magistrat del Tribunal Suprem pregunta al cos policial i al Ministeri quin era l'operatiu inicialment aprovat i disposat per a la seva detecció a frontera i detenció, així com les ordres posteriors que van ser cursades ahir per a la seva detecció a frontera i detenció, després de la seva fugida.

El jutge explica a les seves resolucions que ha "tingut coneixement que el processat en rebel·lia va ser present ahir a Barcelona protagonitzant un acte públic als voltants del Parlament de Catalunya i que en finalitzar aquest va aconseguir eludir l'ordre de detenció emesa contra ell".

És per això que Llarena insta els Mossos i Interior a detallar "qui eren els agents responsables del disseny de l'operatiu, els responsables de la seva aprovació i els que se'ls va encomanar la seva execució o desplegament operatiu".

Fins ara, dos agents dels Mossos han estat detinguts per presumptament ajudar Puigdemont en la seva fugida. L'expresident va tornar a Espanya, va assistir a la concentració convocada per Junts i va pronunciar un discurs davant dels simpatitzants. Després, se li va perdre la pista.