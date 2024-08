Gonzalo Boye confirma que Carles Puigdemont ja ha marxat d'Espanya

Boye, en seu judicial. Foto: Europa Press

L'advocat de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, Gonzalo Boye , ha afirmat que el candidat de Junts a les catalanes ha sortit de l'Estat espanyol després d'haver tornat de manera breu dijous passat 8 d'agost.

En una entrevista concedida aquest divendres 9 a El matí de Catalunya Ràdio , el lletrat ha apuntat que el líder de Junts va sortir de territori espanyol dijous 8, després d'haver pronunciat un discurs a Barcelona abans d'iniciar-se al Parlament la sessió d'investidura de Salvador Illa (PSC).

Puigdemont no va anar finalment al Ple que es va celebrar al Parlament ni, per tant, va votar sobre la investidura d'Illa com a president de la Generalitat, ja que no va delegar el seu vot i quan va ser cridat a votació, el grup de Junts va aplaudir.