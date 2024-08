Elena carrega contra Puigdemont: "Es va comportar de forma impròpia"

El conseller Elena ha criticat la conducta de Puigdemont. Foto: Europa Press / Canva Pro

Un dia després del que es va viure amb l'aparició, el discurs i la fugida de Carles Puigdemont el passat dijous 8 d'agost, les autoritats d'Interior i dels Mossos d'Esquadra han comparegut per donar explicacions.

El conseller sortint, Joan Ignasi Elena, ha dit que "agradi o no, les lleis s'han de complir". Elena ha apuntat que els Mossos "han de sortir del debat polític". "Ho he fet i ho he demanat en moltes ocasions, perquè el cos és extraordinari i un orgull per al país", ha afegit, dient que el cos té "tot el seu suport pel que fa cada dia".

Elena ha apuntat que "ahir va haver-hi la intenció de dinamitar un Ple d'investidura". Tot seguit, ha dit que els agents havien de "detenir una persona (Puigdemont) que havia estat una autoritat" i garantir la seguretat del Ple. També ha denunciat que, per part de certs sectors, hi ha hagut "un atac al Govern actual, per fer-lo còmplice de l'espanyolisme, perquè no els agrada el que ha decidit".

"Els dispositius estaven dimensionats, però el que no preveien era un comportament tan impropi per part de qui ha estat la màxima autoritat d'un país", ha dit Elena, en clara al·lusió a Puigdemont.

Tot i això, diu que hi haurà una investigació "com no pot ser de cap altra manera". "Sobretot, d'aquells qui han estat col·laboradors necessaris", ha conclòs.

"Un dia duríssim per a tot el cos"

Per la seva banda, el director general dels Mossos, Pere Ferrer, ha apuntat que "afrontàvem la jornada com un gran repte, complex, amb grans dosis de responsabilitat". Tot i això, diu que els fets "han deixat el cos en una situació que no es mereix".

"Ahir va ser un dia duríssim, immerescut, per al conjunt del cos", ha dit, però assegura que "amb esforç i abnegació seguirem construint una de les millors policies del món".

El pla, detallat

El comissari en cap, Eduard Sallent, ha detallat que "quan fem un dispositiu contemplem tots els escenaris". Sallent diu que hi treballaven "des de fa setmanes", amb la intenció de "garantir l'ordre i la seguretat ciutadana, mantenir l'ordre constitucional i donar compliment de l'ordre de detenció de Carles Puigdemont per un delicte de malversació".

Sallent assegura que alguns dels assistents van actuar amb violència contra agents en diversos punts d'accés de la Ciutadella, al carrer de Pujades.

Sobre la detenció, diu que "es va transmetre a tots els efectius". "La nostra intenció era fer-la en el lloc més idoni (a tocar del parc de la Ciutadella), garantint els altres dos principis jurídics, garantir l'ordre públic i la celebració del Ple", apunta, però denuncia que Puigdemont "va entrar acompanyat d'una massa de persones i autoritats per dificultar l'actuació dels Mossos d'Esquadra".

"Quan va acabar, els efectius van intentar aproximar-se a Puigdemont, però un mur va evitar-ho", detalla, afegint que l'expresident es va posar un barret per crear encara més confusió. "En fugir, es va activar el dispositiu gàbia, que es va ampliar fins que es va desactivar a les 13:22 hores", afegeix.

Sallent confirma que s'han detingut dos Mossos, un relacionat amb el vehicle i l'altre amb la seva protecció i que hi ha una investigació en marxa. També ha dit que valoren "les responsabilitats penals d'altres persones".

El comissari en cap ha acusat de "deslleialtat al cos", i ha dit que "el dispositiu estava fet per detenir Puigdemont", i ha dit que el lloc pensat era "la rodalia del parc de la Ciutadella". De la mateixa manera, Sallent assegura que "no hem negociat res ni amb el senyor Puigdemont ni amb el seu entorn".