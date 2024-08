Sallent, sobre els Mossos que van ajudar a fugir Puigdemont: "No mereixen vestir el nostre uniforme"

El comissari en cap dels Mossos d'Esquadra, Eduard Sallent, compareix davant la premsa per explicar el dispositiu policial al voltant de l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, a la Conselleria d'Interior, el 9 d'agost del 2024, a Barcelona.

El comissari en cap de Mossos d'Esquadra, Eduard Sallent, ha defensat la tasca del cos i ha criticat en una roda de premsa aquest divendres els policies que presumptament van ajudar l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, a fugir: "No mereixen vestir el nostre uniforme".

Sallent ha assegurat que, més enllà de la responsabilitat penal que recaigui sobre els dos mossos detinguts dijous en el marc del dispositiu fallit per localitzar Puigdemont, l'actuació d'aquests policies és "reprobable, inacceptable" i que suposa una ofensa al conjunt del cos per dificultar la detenció de l'expresident.

El comissari en cap, que no descarta la implicació de més mossos a la fugida de Puigdemont, ha recordat que els agents tenen deures no només deontològics sinó també legals i que, amb les seves accions, van comprometre la feina de tot un cos policial.

Dels dos mossos detinguts ahir, en un arrest que el comissari en cap considera "legal", un ha quedat en llibertat i l'altre ha passat aquest divendres a disposició judicial.

Els escortes de Puigdemont

Sobre el trasllat de mossos a l'estranger durant les vacances per exercir com a escortes de Puigdemont, Sallent ha dit que és una cosa que ve de lluny, encara que hi ha hagut una reducció "important" d'aquests desplaçaments els últims anys.

Sallent ha recordat que ell mateix ja va manifestar públicament el 2019 que la seguretat de Puigdemont havia de córrer a càrrec de les autoritats belgues o del país on estigués en aquell moment, però que no era adequat que hagués mossos fent d'escortes.

"Vam fer els màxims esforços interns perquè aquestes persones no anessin a Bèlgica i comprometessin la institució", ha afirmat, amb uns resultats que ha valorat com a positius.

Tot i així, Sallent ha reconegut que alguns van estar-hi, però com a assessors del Parlament de Catalunya i no com a mossos, en referència al sergent Lluís Escolà --que va ser condemnat i amnistiat amb l'exconseller Miquel Buch-- encara que sense esmentar-ho.

Hi ha informes interns sobre aquests mossos

Durant aquest període de temps, ha assegurat que a nivell intern s'han fet informes sobre aquests mossos i que es va intentar actuar, però que no van poder haver-se produït aquestes accions fora de la jurisdicció espanyola.

El fet que presumptament hagin assistit a Puigdemont aquest dijous a Catalunya i no a l'estranger “és un element qualitativament diferencial”.