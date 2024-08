Puigdemont ha cavat la seva tomba? Es complica el seu futur judicial a Europa després de la fugida

Carles Puigdemont - EP

Carles Puigdemont ahir va fer la seva gran performance, el número amb què va riure d'Espanya, de la cúpula de Mossos d'Esquadra, i el mateix Govern català. Va aparèixer a Barcelona, va fer un discurs curt, i es va escapolir davant la sorpresa de tot el país. Ara el seu entorn més proper assegura que ja està camí de Waterloo, fora d'Espanya i en teoria, fora de perill judicialment, però sembla que es podria complicar el seu futur.

El catedràtic de Dret Processal de la Universitat de Barcelona, Jordi Nieva, ha assenyalat que aquesta nova fugida del líder de Junts li pot complicar encara més el futur judicial, especialment a Europa on fins ara n'ha estat segur. "La qüestió és que veus algú que té infraestructura per escapolir-se ia partir d'aquí la imatge que tenen altres tribunals europeus canvia completament", ha sentenciat Nieva en declaracions a TV3.

"Ja no és algú que se sotmet voluntàriament a l'acció de la Justícia, sinó que en qualsevol moment pot sortir corrent sense deixar rastre i això evidentment complica moltíssim les coses a la defensa en termes de mesures cautelars", ha afegit Nieva. "Quina confiança pots inspirar en aquests jutges internacionals després que hagis fet una maniobra d'il·lusió", sentencia el catedràtic.

Jordi Nieva explica que el Tribunal Suprem possiblement ampliï els càrrecs contra Carles Puigdemont per la seva fuga, cosa que podria tornar a reactivar les euroordres en un context menys favorable per a l'expresident. "Puigdemont ho posa molt fàcil al Tribunal Suprem, que ara té més llibertat d'afegir nous càrrecs de delictes que no entrin a la llei d'amnistia", ha assenyalat el catedràtic.

"Fins ara Puigdemont ha estat venent una imatge que era certa, que ell estava a disposició de tota la Justícia de qualsevol país, però no de la Justícia espanyola. Com defens això ara davant d'un tribunal de qualsevol altre país de la Unió Europea si realment el que has fet és una maniobra d'escapisme, és a dir, una cosa pròpia d'algú que està eludint l'acció de la Justícia”, conclou.