Malestar entre els Mossos per la fugida de Puigdemont: "Una pel·lícula dels Monty Python"

En un comunicat aquest divendres, el portaveu del sindicat Albert Palacio ha titllat de "rocambolesca" la roda de premsa d'aquest divendres a la Conselleria d'Interior en què han intervingut Elena, Ferrer i el comissari en cap de Mossos, Eduard Sallent.

Palacio ha ironitzat dient que la roda de premsa recorda "una pel·lícula dels Monty Python o un futur projecte del mestre Berlanga" i ha demanat als màxims responsables que no tirin pilotes fora i assumeixin la seva responsabilitat.

Uspac considera inadmissible el ridícul, textualment, i assegura que la compareixença d'aquest divendres suposa un insult als milers de mossos que cada dia salvaguarden l'ordre públic al carrer, a qui des de la Prefectura “a la mínima que poden obren expedients disciplinaris per coses vulgars".

Per això, considera que després del que ha passat les últimes 72 hores, els màxims responsables no se'n poden anar perquè hi hagi un canvi de govern, sinó que demana un cessament immediat de la Prefectura de Mossos i de tota la cúpula d'Interior.

Un barret i un semàfor en vermell fer possible la fuita de Puigdemont

Els Mossos d'Esquadra preveien aturar aquest dijous al recinte del Parlament Carles Puigdemont, que es va amagar entre "una massa de persones que van configurar un mur" abillat amb sobrer de palla amb el secretari general de Junts, Jordi Turull.

"Van anar a una carpa en què es van posar un barret, van pujar a un vehicle i se'n van anar del lloc", segons ha explicat el comissari en cap de Mossos d'Esquadra, Eduard Sallent, en una roda de premsa aquest divendres, a la que han comparegut el conseller Joan Ignasi Elena i el director general de la Policia, Pere Ferrer.

Els fets, han expressat, van succeir amb gran rapidesa i, després d'accedir a una carpa, Puigdemont i Turull van sortir abillats amb un barret, un element per discriminar els que podien ser al backstage i qui no, i que ells van fer servir per passar desapercebuts.

Després, se'n van anar en un vehicle que es va perdre al carrer Circumval·lació de Barcelona després d'una breu persecució: el dispositiu comptava amb drones encara que, en les seves paraules, col·locats amb millor o pitjor encert.

El cotxe es va escapolir quan estaven a pocs metres d'ell, per culpa d'un canvi en un semàfor, ha explicat Sallent, fet que va motivar l'activació del 'dispositiu Gàbia', primer a Barcelona i després amb controls a tot Catalunya que es van interrompre passades les 13.00 perquè coarta la mobilitat de la ciutadania.

Sobre les persones que presumptament van ajudar Puigdemont a fugir, Sallent ha precisat que els instructors dels atestats determinaran si tenen algun tipus de responsabilitat penal.