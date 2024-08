Cinc ministres i els expresidents Pujol, Montilla, Mas i Torra assisteixen a la presa de possessió d'Illa

Cinc ministres del Govern espanyol; els expresidents de la Generalitat Jordi Pujol, José Montilla, Artur Mas i Quim Torra, i els presidents d'Astúries i Navarra, Adrián Barbón i María Chivita, respectivament, han assistit aquest dissabte a la presa de possessió de Salvador Illa com a nou president de la Generalitat Generalitat.

En representació del Govern hi han acudit la vicepresidenta primera i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero; el ministre de la Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños; el ministre d?Indústria i Turisme, Jordi Hereu; el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, i la ministra de Ciència, Innovació i Universitats, Diana Morant.

El conseller dEmpresa i Treball, Roger Torrent; el conseller d'Universitats, Joaquim Nadal; la consellera d'Economia i Hisenda, Natàlia Mas, i la consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge, han acudit, entre altres representants del Govern sortint, a l'acte, en què Illa ha pres relleu Pere Aragonès.

Comitiva d'alcaldes

També van acudir a la cerimònia l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; l?alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) i futura consellera d?Interior, Núria Parlon; l'exalcaldessa d'aquesta ciutat, Manuela de Madre; l´alcalde de Badalona (Barcelona), Xavier García Albiol; l´alcalde de Cornellà (Barcelona), Antoni Balmón; l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa; l'exalcalde de Barcelona, Joan Clos; el gerent de l'Ajuntament de Barcelona i el futur conseller de la Presidència, Albert Dalmau.

La portaveu parlamentària del PSC, Alícia Romero; la portaveu d'ERC, Marta Vilalta, i el portaveu dels Comuns al Parlament, David Cid, hi han anat.

Així mateix, es troben al Palau el delegat del Govern a Catalunya, Carlos Prieto, i la presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret, així com el cap de l'Oficina del Parlament Europeu a Barcelona, Sergi Barrera.

El director general de la Policia, Pere Ferrer, i el comissari en cap de Mossos d'Esquadra, Eduard Sallent, hi han presenciat l'acte.

També hi han acudit personalitats rellevants del món empresarial, com el president d'Aena, Maurici Lucena i el conseller delegat de Criteria, Ángel Simón, i el secretari general d'UGT, Camil Ros, així com el president del Consell de l'Audiovisual de Catalunya ( CAC), Xevi Xirgo, i el degà de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB), Jesús M. Sánchez.

Per acabar, també s'ha pogut veure l'actriu Mónica Randall.