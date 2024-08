Montero es pronuncia per primera vegada sobre la 'quota catalana' i el pacte PSC-ERC

La vicepresidenta primera i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, en arribar a la presa de possessió de Salvador Illa com a president de la Generalitat. - Alberto Paredes - Europa Press

La vicepresidenta primera del Govern i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, ha expressat aquest dissabte que el PSOE "recolza i avala" l'acord pactat entre el PSC i ERC per investir el socialista Salvador Illa al capdavant de la Generalitat, i ha defensat arribar a acords al Congrés per aplicar-ne els continguts.

Així s'ha expressat Montero des de Barcelona, on ha assistit a la presa de possessió d'Illa com a nou president de la Generalitat, celebrada al Palau de la Generalitat.

En concret, sobre el finançament singular pactat entre socialistes i republicans, ha remarcat que "haurien de ser capaços de concitar l´acord amb la resta dels partits de l´arc parlamentari" per aprovar les modificacions legals necessàries.

"Vull recordar que si l'acord té un senyal d'identitat és la de la solidaritat amb la resta dels territoris", ha assegurat, i ha defensat que l'acord PSC-ERC persegueix la igualtat en la prestació de serveis públics al conjunt de Espanya.

Montero ha advocat per "avançar en la federalització de l'Estat", i fer-ho ara des de les competències de tributació, per acompanyar, apunta textualment, aquesta vocació d'autogovern que hi ha a Catalunya i hi ha a la resta d'Espanya.

Nova Generalitat del PSC

Després de la presa de possessió d'Illa com a president de la Generalitat, Montero ha expressat que "avui és un dia històric, és un dia gran" en què s'obre, textualment, una nova etapa política tant per a Catalunya com per al conjunt d'Espanya .

Montero ha afirmat que "és per sentir-se orgullosos" que Illa hagi parlat de sanitat, educació i garantia de serveis públics en el discurs de presa de possessió, i ha qualificat de "modèlica" la investidura d'aquest dijous, per la capacitat de diferents forces polítiques de posar-se d'acord, pel que fa a PSC, ERC i els Comuns.

Relació amb Junts

Preguntada sobre les relacions entre el PSOE i Junts després de la tornada de Puigdemont a Catalunya i la posterior fugida, Montero ha dit que els socialistes mantenen "absoluta normalitat institucional" amb Junts i, malgrat que ha reiterat les diferències de les dues formacions, ha assegurat que la complexa aritmètica parlamentària del Govern obliga a entendre's amb diferents.

La ministra ha afegit que, respecte a la intensa jornada d'aquest dijous, el més important va ser "el que va passar dins del Parlament", en al·lusió a la investidura d'Illa.

També ha puntualitzat que un dels reptes d'Illa a la seva legislatura serà consolidar un cos dels Mossos d'Esquadra que "sempre han fet una feina excel·lent", i ha mostrat la disposició del Govern d'Espanya per continuar col·laborant amb aquest objectiu .