Coneix a fons el conseller de Presidència sorpresa del nou Govern de Salvador Illa

Albert Dalmau amb l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni

La rumolorògia sobre les noves persones de confiança en el Govern de Salvador Illa els noms de les quals previsiblement es coneguessin aquest mateix dilluns ja n'ha començat a deixar anar alguns.

El primer càrrec que va anunciar el líder socialista va ser el deconseller d?Interior i va anunciar que la seva aposta seria l?alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlon.

Un altre nom que s'ha oficialitzat les últimes hores és la del conseller de la Presidència i ha escollit el fins ara gerent de l'Ajuntament de Barcelona, Albert Dalmau, per a la conselleria de Presidència.

SALVADOR ILLA APOSTA PER UN GESTOR VETERÀ PER A LA CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA



A Albert Dalmau nascut a Barcelona l'any 1990, el descriuen com un gestor veterà i ha estat clau en els darrers 14 mesos al govern de l'Ajuntament de Barcelona de Jaume Collboni.

És fill de Joan Albert Dalmau, que també va ser gerent de Ciutat Vella amb Pasqual Maragall com a alcalde; gerent de l'Eixample amb Joan Clos i de Seguretat i Mobilitat amb Jordi Hereu .



Dalmau és militant socialista des que va arribar a la universitat, després que l?actual eurodiputat socialista Javi López l? impressionés a través d?una xerrada. Va estudiar als Jesuïtes de Casp i després Economia i Ciències Polítiques i de l'Administració a la Universitat Pompeu Fabra, un camí que el va conduir a les Relacions internacionals.

Mentre estudiava Dalmau va aconseguir un treball a Progrés Municipal. Posteriorment, va treballar al projecte de Barcelona Global entre els anys 2013 i 2016.

Un cop va iniciar el mandat 2015-2019, el nou conseller de Presidència va ser el cap de gabinet de Jaume Collboni quan es va convertir en el segon tinent d'alcaldia quan el PSC va arribar a un acord amb Ada Colau per entrar al consistori. Un cop els socialistes van ser expulsats per donar suport al 155 el 2017, Dalmau es va quedar com a cap de gabinet de Collboni, sent aquest president del grup municipal socialista.

Dalmau va ser gerent més jove de la història de la ciutat. El mandat 2019-2023 va ser gerent d'Economia, Recursos i Promoció Econòmica, àrea que Collboni dirigia com a primer tinent d'alcalde. Quan va arribar a aquell càrrec tenia 28 anys.

El futur conseller de la Presidència del Govern farà els propers dies un salt de l'Ajuntament de Barcelona al Palau de la Generalitat per formar part del nou executiu que està articulant el president Salvador Illa i que les properes hores.

Albert Dalmau a Twitter té pujada una fotografia d'un salt en paracaigudisme, i sembla que li agraden les emocions fortes.