Tots els noms de les travesses del nou Govern de Salvador Illa per a la Generalitat

La foto oficial del Govern Alternatiu creat per Salvador Illa durant els anys d'oposició/ Foto: PSC

Salvador Illa ja està perfilant el nou executiu. Els tres pesos pesants fins ara són la futura consellera d'Economia, Alicia Romero , que ja portava aquesta àrea al grup parlamentari socialista; i Núria Parlón, fins ara alcaldessa de Santa Coloma i que ocuparà la conselleria d'Interior , on la gestió dels Mossos sha erigit com un dels temes controvertits que haurà de afrontar el nou executiu català. El tercer nom és la pota política: el conseller de Presidència que serà Albert Dalmau, ara el gestor de l'Ajuntament de Barcelona.

Alícia romaní en entrevista amb Catalunyapress/ Foto:Catalunyapress

Alicia Romero serà una persona clau perquè haurà de negociar amb la vicepresidenta d'Hisenda, Maria Jesús Montero , la nova quota catalana, la clau de volta del pacte amb ERC per tancar la investidura.

Al nou Govern de la Generalitat les conselleries d'Educació i Salut seran fonamentals; i, en el context de continuïtat, els llocs estratègics són Igualtat i Feminismes , una conselleria que Illa s'ha compromès a mantenir, i Llengua Catalana , que hauria de tenir rang de departament. Algunes fonts apunten que Illa es podria decantar perquè fos una viceconselleria, com passa al Govern basc, perquè no vol ampliar el nombre de departaments, segons apunten fonts del PSC.

Hi ha tres llocs estratègics que ja estan decidits, encara que formalment no són consellers. Un és el secretari de Govern, que és el màxim responsable jurídic de la Generalitat. Participa al Consell Executiu, però no té vot. Per a aquest lloc, Illa ha escollit Javier Vilamayor. Vilamayor és originari de Tarragona i actualment exerceix el càrrec Coordinador General de la Diputació de Barcelona. El tercer és el director general de Policia, el responsable polític dels Mossos, un paper que assumirà l'anterior Major dels Mossos, Josep Lluís Trapero, que està enfrontat amb l?actual cúpula policial. Per dirigir la seva oficina, l?equivalent a un cap de gabinet, Illa ha escollit Eduard Rivas , actual alcalde d'Esparreguera. En aquesta situació es veu el municipalisme del PSC com a pedrera per ocupar càrrecs al nou Govern de la Generalitat.



A l'hora de pensar com serà el nou Govern de Salvador Illa per a la Generalitat el planter de nous consellers sortiran del món del municipalisme i el Govern a l'ombra que va crear el PSC durant els anys que ha passat a l'oposició.

Per això a les travesses sonen dues dones per a les principals conselleries de serveis públics, per a la conselleria de Salut una candidata que sonava a les travesses era la doctora Olga Pané, antiga gerent de l'Hospital del Mar i que va ser una col·laboradora estreta d'Illa durant la pandèmia. Pane és independent, no milita al PSC. Però va ser la mateixa Pané, actual presidenta del Consell Assessor del Cercle de Salut, qui va confirmar fa uns dies en una entrevista amb Redacció Mèdica que no serà consellera de Salut . " M'he jubilat, estic en una altra etapa i ara toca a gent més jove ", ha assegurat, tot i que era la preferida d'Illa el 2021.

Per això el nou nom favorit per a aquesta cartera de Salut seria Vicente Martínez Ibáñez, que va ser gerent dels hospitals Vall d'Hebron i Josep Trueta i avui és director científic de l'Institut de Recerca de Ciències de la Salut de Castella-la Manxa. I va ser elegit pel mateix Illa com a metge i assessor de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) al Ministeri de Sanitat i Consum el 2020. No obstant això, hi ha altres noms sobre la taula, com Assumpció Laïlla, Manel del Castillo i Sara Jaurrieta.

Mentrestant a les travesses de la conselleria d'Empresa i Treball apareix Jordi Valls, que ja va ser conseller de Treball i Indústria el 2006, i ara és el quart tinent d'alcalde de Barcelona i responsable de l'àrea d'Economia, Hisenda, Promoció econòmica i Turisme. A més, ha ocupat càrrecs d'alta direcció al port de Barcelona i ha estat director general de Mercabarna. La sortida del consistori podria facilitar l'entrada d'ERC a l'equip de govern municipal liderat per Jaume Collboni.

EL SOTTOGOVERN ES PERFILARÀ DESPRÉS DE L'ESTIU

Després de la configuració del Govern, serà el torn, ja en tornar de les vacances, de renovar el sottogovern, la multitud d'alts càrrecs de l'Administració de confiança de l'Executiu de torn. Són prop de 600, entre els secretaris generals i directors generals, personal eventual i els directius d'entitats públiques. En aquest segment de l?administració és on s?espera un gran canvi de noms i cadires perquè solen canviar-se quan arriba un nou partit a la presidència de la Generalitat.

LES DONES COBREN PROTAGONISME AL GOVERN DE SALVADOR ILLA

Però Illa també vol al seu voltant un nucli de dirigents contrastats al PSC perquè està convençut que la seva experiència pot ser la millor garantia perquè funcioni el govern monocolor. I en aquest context hi ha quatre dirigents dels socialistes catalanes que destaquen; són Alícia Romero, Lluïsa Moret, Núria Parlon i Núria Marín. Les dues primeres ja estan confirmades com a futures conselleres. La tercera encara és una incògnita que càrrec pot ocupar després de ser designada senadora.

Nuría Marin exalcaldessa d'Hospitalet/ Foto: Arxiu PSC

Nuria Marín, com dèiem, no està confirmada al govern d'Illa. Poques dirigents al PSC poden presumir de la seva experiència, ja que va ser durant 16 anys alcaldessa de l'Hospitalet (la segona ciutat més poblada de Catalunya) i va optar per anunciar el final de la seva etapa després d'obtenir els socialistes la victòria a les autonòmiques. Aquesta seqüència va disparar immediatament les especulacions sobre la seva possible presència al futur Govern.

Lluïsa Moret mantindrà el seu pes dins del PSC/ Foto: Arhivo Ep

Hi ha una quarta pes pesant del PSC que no estarà al Govern, però que seguirà tenint una enorme importància a la maquinària d'Illa. Es tracta de la viceprimera secretària del PSC i presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret, principal artífex del pacte d?investidura amb ERC després de la seva negociació amb Marta Rovira. Moret seguirà assumint els comandaments del partit i en molts moments no serà la mà dreta d'Illa al PSC, sinó que ho serà tot.

MÉS NOMS SOBRE LA TAULA DE DECISIÓ DE SALVADOR ILLA

També conforma el Govern Alternatiu, com a secretari de Justícia, Ferran Pedret . Persona de confiança d'Illa, i llicenciat en Dret, ha exercit d'advocat i ha tingut alguns càrrecs a l'Administració local. Diputat del Parlament des del 2012, el seu perfil és del gust dels sindicats de presons per liderar la nova etapa de Justícia, en un context marcat per la creixent violència a les presons catalanes, que recentment van deixar la primera mort d'un funcionari –Núria, cuinera de Mas d'Enric– a les mans d'un reu.

El secretari general units per avancar, Ramón Espadaler/ Foto: Arxiu EP

Ramón Espadaler qui dins del Govern Alternatiu ha tingut un paper rellevant aportant la seva experiència davant la cartera d'Interior també aquesta per decidir el seu destí com a líder d'Units per Avançar, una coalició que ha funcionat molt bé a l'hora d'afrontar tots aquests anys oposició. Al planter d'aquest partit hi ha molts perfils professionals llestos per assumir les responsabilitats que Salvador Illa els vulgui encomanar.

Seguirem informant...